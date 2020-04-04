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最美風景！少婦機車環島掉錢包 機車故障都獲善心援助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
機車行老闆吳建豐免費幫張女修復機車。圖／楊石旭提供
機車行老闆吳建豐免費幫張女修復機車。圖／楊石旭提供

張姓少婦利用清明連假，騎機車環島，昨天下午騎到嘉義縣東石鄉港口宮拜拜，不慎遺失錢包，機車也故障，她牽機車一路走到朴子市求助，文化里長楊石旭獲報協助報案，警察邱熾豪掏腰包給張女千元做盤纏、機車行老闆吳建豐免費修復，張女開心答謝；許多網友大讚楊石旭、邱熾豪、吳建豐是善心三好人，是最美的風景！

家住新北市張女說，她騎機車環島，準備騎到花蓮找女兒，希望給女兒一個驚喜；不料，下午到港口宮拜拜後準備離開時，才發現裝有衣服、錢包、手機的包包遺失，只剩一個裝有盥洗用具及生活品的包包，焦急不已。

屋漏偏逢連夜雨，就要離開時，張女發現機車竟然故障，於是牽著故障的機車走到朴子市向某里民借錢，某里民擔心詐騙成員，立即轉告楊石旭，楊里長馬上打電話幫她報案。

朴子派出所警員邱熾豪趕來關心，查出張女並無前科，所言屬實，於是拿千元給張女作為盤纏，加油兼吃飯，好讓她騎機車回新北市。

楊石旭又找機車行老闆吳建豐，修理機車，吳建豐免費幫她修好機車，讓張女非常感動，離去前頻頻感謝，稱讚朴子人好有愛心。楊石旭將助人故事貼臉書，感謝邱熾豪、吳建豐善心，因為你們的付出，讓朴子人感到驕傲。

朴子派出所警員邱熾豪（左 ）拿千元給張女作盤纏，加油兼吃飯，好讓她騎機車回新北市。圖／楊石旭提供
朴子派出所警員邱熾豪（左 ）拿千元給張女作盤纏，加油兼吃飯，好讓她騎機車回新北市。圖／楊石旭提供

朴子 環島

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