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影／海邊有亮光揮舞？女被大浪打落墜消波塊海巡急救援
海巡署第二岸巡隊長潭里安檢所海巡人員昨天晚間，在基隆潮境公園保育區巡邏時，發現海邊有疑似手電筒的亮光不斷揮舞，靠近查看發現是有一名女子疑被大浪拍打掉落消波塊求救，海巡、警方及消防人員趕至救援，架梯到消波塊下方才把跌傷的女子吊掛上岸救起送醫。
海巡署第北基巡防區指揮部接獲北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所回報，昨天晚間8點多，在基隆市潮境公園保育區巡邏期間，發現有民眾在紅燈塔處揮舞手電筒求救，立即前往處置。
第二岸巡隊長潭里安檢所人員抵達現場後，求救的男子表示，其女性友人墜入消波塊內摔傷動彈不得，已打119求救，消防人員到場後，發現消波塊很深，架梯到下方發現受困樓子，安檢所人員與員警、消防人員合力以繩索及長背板抬救上岸，消防局中正消防分隊人員以救護車送往基隆三軍總醫院救治，所幸沒有大礙。
第二岸巡隊表示，目前正值季節變換期間，風浪變化較大，切勿冒險從事戲水、觀浪或海釣等戶外活動，並提醒民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，可打118報案專線。
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