新北板橋某國小男童高處墜樓 加護病房觀察

中央社 / 新北3日電

新北市板橋區某國民小學排球校隊5年級學生，3月31日疑從學校高處墜樓重傷，緊急送醫後仍在加護病房觀察。校方說，家長已向警方報案，靜待配合調查真相，並彌補校園安全死角。

自稱是家長的網友在社群網站臉書（Facebook）「爆料公社」貼文，兒子3月31傍晚放學後，被老師發現從高處墜落在一樓地面，送醫急救後一度開病危通知單，目前仍傷重在加護病房觀察；希望了解墜樓過程發生什麼事，是否有外力介入。

這間國小校長表示，男童3月31日傍晚5時35分向教練要求提前離校，教練隨即聯繫家長，但無法聯繫上，在未取得家長同意下，請孩子留在活動中心與隊友共同活動、收操及收拾器材，未同意離開。

校長說，排球隊傍晚5時45分統一放學時，發現學生書包、球鞋等都還留在活動中心走廊窗台上，卻未見學童蹤影。

校長表示，教練立即通知家長在校園尋找，也立刻通知學務處廣播協尋，並在一樓遊戲區尋獲，立即通知救護車送醫，隨後到醫院探視，緊急透過監視器採證。

新北市政府教育局副局長劉明超今天告訴中央社記者，當時有接獲校方通報校安事件，調閱監視器後發現，校方只有男童墜落到1樓瞬間影片，沒5樓疑事發現場畫面。

劉明超說，教育局已請校長檢討，加強補足校園安全熱點監控系統。

校方說，將了解學生近日學習情況、師生互動與家庭狀況等，希望釐清事故原因。家長已向警方報案，學校全力配合；是否有外力介入，警方查明真相前，不宜過多臆測。

校長表示，清明假期結束後輔導親師生，協助受傷學生及家長醫療保險，關注孩子身體恢復情況。

警方說，初步採證無外力介入，監視器也未拍到可疑人物進出校園；將等受傷學童康復，進一步釐清墜樓過程。

排球 教育局

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