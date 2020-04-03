板橋國小生傳被推墜樓有生命危險 校方：調查中勿揣測

爆料公社今傍晚發文爆料，新北市板橋一所國小3月31日傍晚，發生一起校園墜樓案，一名男童疑似遭其他三人從5樓推下樓。該校經記者查證，過2小時後發新聞稿，證實調監視器發現該生應從高處墜落，不過未說明事發原因，已進一步了解學生近日學習情況、師生互動及家庭狀況等，也請各界在警方調查過程中，勿過多臆測。

該校表示，3月31日下午5點35分，該校隊學生向教練要求提前離校，教練隨即與家長聯繫未果，因未取得家長同意，請孩子留在活動中心與隊友共同活動收操及收拾器材，5點45分球隊統一放學時，發現該生書包、球鞋等物品均遺留在活動中心走廊窗台上，卻未見該生蹤影。

該教練即刻通知家長於校園展開協尋，並通知學務處廣播協尋，後在一樓遊戲區尋獲學生，立即通知救護車送醫治療，並進行通報。

該校當日調閱監視器，發現學生疑似從高處墜落，該校派員到醫院探視學生，並緊急透過監視器，就事發地點進行採證，同時了解學生近日學習情況、師生互動、家庭狀況等。