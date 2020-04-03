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媽媽的同理心！少女失聯宜蘭縣長揪心加入尋人

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭市一名17歲少女上個月29日失聯，家人急尋6天還是沒消息，此事，宜蘭縣長林姿妙獲知，除指示警方協尋外，今天也加入尋人任務，在臉書上貼出「尋人啟事」，請大家幫幫忙，立即獲得回應與力推，一起完成尋人任務。圖／翻攝自林姿妙臉書
宜蘭市一名17歲少女上個月29日失聯，家人急尋6天還是沒消息，此事，宜蘭縣長林姿妙獲知，除指示警方協尋外，今天也加入尋人任務，在臉書上貼出「尋人啟事」，請大家幫幫忙，立即獲得回應與力推，一起完成尋人任務。圖／翻攝自林姿妙臉書

宜蘭市一名17歲少女上個月29日失聯，家人急尋6天還是沒消息，此事，宜蘭縣長林姿妙獲知，除指示警方協尋，今天也加入尋人任務，在臉書上貼出「尋人啟事」，請大家幫幫忙，立即獲得回應與力推，一起完成尋人任務。

「天下父母心，請求各位幫幫忙！」林姿妙看到網路社群貼文，一名17歲李姓少女3月29日下午1點50分到2點30分左右，最後出現在宜蘭市雪山村旁負郭路，開張聖王、阿添魚丸米粉、白毛魚丸米粉附近，隨即失聯，家人心急如焚。

林姿妙是單親媽媽，看了貼文，6天了還沒有好消息，也很揪心，請幕僚查證，證明此事為真後，指示警察局立即尋人，今天更熱心地加入尋人任務，在自己臉書上貼「尋人啟事」，請大家多幫忙，如果看到她，請撥打110，讓她早日回家。

李姓少女的家人指出，李女失聯當天著黑色外套、黑色短褲、黑色鞋子，目前只知道是被兩名身分不明的男網友載走，但不知道對方是誰，留下的電話及姓名也是謊報，因此，請求各方協尋， 或提供監視器、路邊停車的行車紀錄器等資料與線索，以供協尋。

林姿妙 警察

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