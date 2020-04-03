昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

桃園市桃園區一對年約四十多歲吳姓男子和邱姓女子，上月31日從日本返台，居家檢疫才1天就失聯，據悉，里幹事與警方從昨天開始都聯絡不上，昨天有到2人在桃園區的租屋處查看，屋內還有傳出電視聲音，由於今天電話仍未通，晚上請房東來開門，就發現2名男女已經死亡，疑為燒炭身亡，案由檢警釐清當中。

據悉，這對男女為同居關係，一起在桃園區一處高級社區大樓租屋，居家檢疫地點都在同一處，由於從1日開始居家檢疫監測關懷，第一線防疫人員就有感覺到這對男女不太配合，不太希望被居家檢疫，態度並非太配合，但由於防疫人員近月關懷對象很多，能理解居家檢疫對象返台疲憊，因此並沒有特地放在心上，仍繼續關懷工作。

未料居家檢疫關懷才2天，從昨天開始就聯絡不上，2人手機有通未接，昨天里幹事就跟警方到租屋處查看，由於裡頭還傳出電視聲響，所以暫時離去，未料今天依舊聯絡不上，請到房東來開門，就發現2人陳屍屋內，也讓防疫人員相當驚訝立刻回報。

市府指出，桃園進行居家檢疫、隔離工作相當扎實，若有發現外出擅離居家檢疫地點就會立刻查證，此案昨天就有掌握失聯，由於今天仍舊未連絡上，趕緊聯繫警方進屋了解，但2人已經沒有氣息。