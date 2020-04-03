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板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

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板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

聯合報 / 記者王長鼎魏翊庭／新北即時報導
新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社
新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社

新北市一名家長在臉書「爆料公社」PO文，指出就讀國小5年級、排球校隊的兒子（11歲），在本周二（3月31日）傍晚放學後，被老師發現從5樓墜落在一樓地面，送醫急救，因傷重仍在加護病房觀察，家人質疑遭三人推落墜樓，PO文尋求大眾提供線索釐清案情。記者晚間致電該校校長查證，多次轉接語音信箱，教育局目前尚未公開回應。由於目前新冠肺炎防疫期間，校外人士一律不得進校園，詳細經過仍待有關單位調查。

該名家長PO文指出，男童是國小校隊，當時獨自去上廁所，洗完手，被三個不認識的人推下樓，從5樓墜落到1樓，事隔1個多小時，於晚上7點多終被發現。3月31日事發當晚，醫院開病危通知單，診斷右側氣胸、血胸、骨盆腔骨折、肺挫傷、肋骨骨折、縱隔腔氣腫、肝臟撕裂傷、右腎血腫，有生命危險，至今第三天，目前還在加護病房觀察中。

PO文者指出，由於校方只有男童墜落到一樓的瞬間監視器影片，沒有五樓事發現場畫面，而且也找不到肇事者，希望附近住戶、街坊鄰居，是否有監視器拍到當時的影像，並請大家提供線索，協助釐清案情，希望能有下午4時30分至晚間7時的監視器畫面；本案於4月1日向新北市警板橋分局報案並做筆錄，今天拿到報案三聯單。

新北市警板橋分局表示，該起校園墜樓案件發生後，警方隨即派員到場採證，目前尚未發現有外力介入的跡證，校方監視器也未拍攝到可疑人物進出校園；因家屬質疑學童疑遭人推落墜樓，受傷學童還無法說話還原詳情，還需深入調查才能釐清案發原因。

據了解，該名男童是學校體育班排球校隊隊員，父親是學校新聘老師、母親原本也是學校老師，目前轉任；3月31日男童放學後留校練球，傍晚教練集合隊員時，發現男童書包都在，人卻不見了。在校內搜尋後，發現他倒臥在溜滑梯設施旁的地面上，附近還有斷落樹枝。男童送醫後，家屬在醫院詢問他當時情況，男童僅能以點頭或搖頭方式表達，據家屬推測，有3人涉嫌將男童推落墜樓，男童不認識這3人。      

男童墜樓當時，該樓層還有老師在教室內，處理學生作業；該老師表示，案發當場並未聽聞任何異樣爭吵聲或求救及呼救聲。男童全身多處骨折且內臟也有受損，目前仍在醫院加護病房，由於男童自稱是遭3名不明人士從學校5樓推落受傷，轄區派出所已調閱學校及周邊監視器畫面，全力過濾追查中，同時也不排除案發原因還有其他可能狀況。 

新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社
新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社
新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社
新北市板橋一所國小3月31日傍晚，驚傳發生一起疑似校園墜樓案，家長痛心爆料男童是遭三名不明人士從5樓推下樓。圖／擷取自爆料公社

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