員警被命重複使用防護衣？北市警：絕無此事

台北市議員徐巧芯昨天在臉書上引用「台灣警察工作權益推動協會」的聲明，指因防護衣不足，警高層要基層將防護一消毒重複使用；今天內政部次長陳宗彥到台北市警局慰勤，警方也主動說明，目前北市第一線基層警方每天配發一人一片口罩，防護衣也無不足或重複使用情況。

台灣警察工作權益推動協會3月24日舉行記者會，稱現行警察機關防護衣數量不足，導致高層指示基層員警，將使用過的防護衣消毒重複使用；防護衣應是一次性消耗品，警察機關應補足防疫裝備，依現有裝備數量調整比例，而非重複使用一次性防疫裝備。

徐巧芯說，據他詢問基層員警，不少人連口罩也都得重複利用；但防護衣本來就是一次性消耗商品，政府應該協助警察同仁完善防疫用品，包括口罩也該補足適當的數量，勿讓員警暴露在危險之中，

對此，台北市警察局表示，對於口罩發放，一直都針對第一線實際執行防疫勤務的員警為對象，並嚴格要求執勤單位主管，確實控管配發給出勤員警每人一天一片，員警當天若輪休未出勤者，則未發給口罩，但仍由所長控管，以備員警執勤不時之需。

目前台北市政府及內政部警政署所配發口罩數量充足，至今發放口罩數量總計58萬9400片，警局皆即時發放至各外勤單位，提供第一線執勤同仁於實際執勤時使用。

由於防疫裝備屬重要醫療物資，各執勤單位應妥慎使用，出勤時除口罩為必要裝備，有關防護衣（隔離衣）等防疫裝備則比照友軍單位（如衛生局、民政局、消防局）穿著、配戴，以降低或防止第一線同仁遭感染機會。因屬一次性消耗品，已嚴格要求外勤單位，使用完畢後應妥善處理（銷毀），絕無外傳裝備不足，或回收隔離衣之事。

北市警呼籲，現值國內防疫關鍵時刻，為保障員警執勤安全，除警察須於勤務中穿戴必要防疫裝備外，民眾更自身應具備正確防疫觀念，經常洗手、戴口罩，避免傳染風險，居家隔離檢疫者，也應遵守規定，不得外出，以盡全民防疫義務。