影／橋頭桶屍案死者面貌曝光！警方籲：提供線索緝凶

高雄市橋頭桶屍案，專案小組確認死者就是6年前離家失蹤的61歲林姓婦人。警方著手清查林婦離家後交友狀況及人際接觸對象，對外公布她的照片，呼籲外界如果有線索，可以提供岡山分局偵查隊（07-6216406）或橋頭分駐所（07-6113555），以利後續案件偵辦。

鑑識中心先前已採取死者指紋，比對系統鎖定疑似戶籍鳳山、失蹤6年的61歲林婦，由檢察官今天複驗證實，且初判死者喉嚨甲狀軟骨骨折，不排除是外力造成，四肢也有骨折或疑似出血等傷勢，詳細成因及死亡時間均待法醫研究所鑑定，初步推估，死亡時間已有一段時間。檢方已採集死者骨頭等部位送驗，並解剖追查死因。

全案起於橋頭糖廠捷運站前一處空地，因長期雜草叢生、野狗泛濫，橋頭區橋南里辦公室請區公所查報，3月23日找地主會勘後，地主昨天雇挖土機清理空地，昨天整地時意外挖出裝屍的塑膠桶，才讓桶屍命案曝光。

專案小組呼籲，民眾如曾在橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地目擊可疑事物，或有被害人相關資訊及行蹤資料，都可以提供專案小組以利後續偵辦，警方目前全力追查林姓婦人離家後交友狀況及人際關係，並持續比對棄屍現場監視器畫面緝凶。