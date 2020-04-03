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屍體隨河水漂至台北 女子3天前失蹤被發現成浮屍
50多歲黃姓婦人3天前離家，丈夫通報失蹤，今早台北市大同區台北橋下河濱公園處的河面驚見浮屍，警方到場確認死者身分就是黃婦，也在家中發現她留下的遺書，研判輕生。將報請檢察官相驗大體。
警方調閱監視器發現，黃婦是從新北市三重區的台北橋輕生，屍體隨河水流到大同區的台北橋下河濱公園，今早10點多被民眾發現報案。
據了解，黃婦生前在手上做過手術，消防員今撈起她的屍體，才發現手上2處不明割傷。
警方在黃婦家中發現遺書。據了解，遺書提及「生活很無趣，再見」。警方調查，黃婦長期服用安眠藥。她的丈夫到案說，妻子精神狀況長期不穩，才長期吃安眠藥。
警方說，黃婦3天前就離家，被丈夫通報失蹤。
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