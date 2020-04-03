影／少年頭家趕市場送貨 疑路滑撞死婦人

新北市泰山區今天上午6時許，發生一起死亡車禍，1名19歲林姓男子為了趕往市場送貨，駕駛小貨車行經仁義路，意外在中港西路口撞死黃姓婦人，婦人雖被緊急送往台北醫院急救，仍因傷勢過重不治，警方仍在釐清事故發生發生原因。

據了解，林姓男子（19歲），今天清晨6時許，正要前往市場送貨，行經泰山區仁義路與中港西路時，疑似因天雨路滑意外撞上黃姓婦人（54歲），婦人連人帶車滑行重摔，救護人員到場時已經沒了生命跡象，被緊急送往台北醫院急救。

林男駕駛貨車則是失控衝向路旁，還一連撞倒整排機車，最後撞上路樹才停下；婦人的家屬表示，黃婦上午正要前往台北醫院回診，才剛出門不久，就接到警方的通知，因傷勢嚴重、失去生命跡象緊急轉往輔大醫院急救仍不治身亡。