聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／少年頭家趕市場送貨 疑路滑撞死婦人
新北市泰山區今天上午6時許，發生一起死亡車禍，1名19歲林姓男子為了趕往市場送貨，駕駛小貨車行經仁義路，意外在中港西路口撞死黃姓婦人，婦人雖被緊急送往台北醫院急救，仍因傷勢過重不治，警方仍在釐清事故發生發生原因。
據了解，林姓男子（19歲），今天清晨6時許，正要前往市場送貨，行經泰山區仁義路與中港西路時，疑似因天雨路滑意外撞上黃姓婦人（54歲），婦人連人帶車滑行重摔，救護人員到場時已經沒了生命跡象，被緊急送往台北醫院急救。
林男駕駛貨車則是失控衝向路旁，還一連撞倒整排機車，最後撞上路樹才停下；婦人的家屬表示，黃婦上午正要前往台北醫院回診，才剛出門不久，就接到警方的通知，因傷勢嚴重、失去生命跡象緊急轉往輔大醫院急救仍不治身亡。
林口警方表示，經酒測林姓男子並沒有酒駕的情況，但事故發生原因則還有待調閱監視器還原，疑似是天雨路滑，加上貨車駕駛未注意，才導致煞車不及釀禍，將進一步筆錄釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言