快訊

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街道巷口布滿監視器 警察、賭徒諜對諜

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
警方破獲賭場時，賭客們還抱怨「不是說不會被抓嗎」。記者巫鴻瑋／翻攝
警方破獲賭場時，賭客們還抱怨「不是說不會被抓嗎」。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市三重區一處職業賭場日前遭到警方破獲，但過程驚險宛如電影上演，賭場負責人為了防止被搜查，竟擲重金在附近設路口監視監聽裝置，警方接獲線報也反制設針孔，終於掌握賭場聚賭證據，一舉將賭徒通通抓獲，詢後依賭博罪嫌移送法辦。

賭場負責人楊姓男子，因為擔心賭場被抄，同時以保證安全為由吸引賭客，選擇砸重金購入監視器、監聽器等設備，不僅賭場屋內屋外都裝滿針孔監視器，就連附近巷口、街道，都可見到賭場專門設置的監視器。

警方因接獲線報指出該處有「推筒子」賭場，同時發現賭場出奇招設監視器，決定與賭徒鬥下去，同樣搬來監視裝置，還派刑警飛簷走壁潛入賭場隔壁民宅，將監視器裝設在正對賭場窗戶的一處遮雨棚上。

雖然賭場負責人對外誇口自己的賭場宛如固若金湯，正門還有2道防爆鐵門，絕對不會被警方發現、攻破，但卻疏忽了2樓陽台、窗戶等位置，反被警方反監視，掌握了賭場出入人員身分，並抓緊時機一舉攻破。

三重警方表示，破獲賭場的過程十分驚險，所幸順利將嫌犯通通帶回偵辦，賭客都將依違反社維法裁罰，楊姓男子則因為賭場負責人，被依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦。

賭場所私自裝設的監聽裝置，自以為天衣無縫，卻反而還被警方反過來監視。記者巫鴻瑋／翻攝
賭場所私自裝設的監聽裝置，自以為天衣無縫，卻反而還被警方反過來監視。記者巫鴻瑋／翻攝

賭場 賭博

延伸閱讀

不公布女保全工作社區 陳時中：監視器夠接觸者找得到

情歌王子注射麻醉劑昏倒廁所 交易監視器畫面曝光！

新加坡關酒吧電影院等娛樂場所 賭場暫不關閉

澳洲關賭場防疫 星際娛樂9成員工休兩週有薪「大流行病假」

相關新聞

街道巷口布滿監視器 警察、賭徒諜對諜

新北市三重區一處職業賭場日前遭到警方破獲，但過程驚險宛如電影上演，賭場負責人為了防止被搜查，竟擲重金在附近設路口監視監聽...

女登山客登喀西帕南山左腳踝骨折 空勤黑鷹今救援送醫

一名賴姓女登山客登花蓮喀西帕南山，因左腳踝骨折對外求援，空勤總隊台東第三隊獲報，出動UH-60M直升機編號NA-704號...

影／詐騙搶搭新冠肺炎疫情順風車 板橋警2天阻詐52萬

新冠肺炎疫情延燒，詐騙集團也搶搭順風車，利用人性弱點詐騙被害人，板橋警分局板橋所及後埔所員警，短短2天就成功擋下兩起詐騙...

花蓮森林火災悶燒5天 護管員長途跋涉抵火場撲救

海拔2750公尺的花蓮玉里事業區第32林班地，上月30日發生森林火災，林管處派出數十人，因路途遙遠，走了好幾天，今天終於...

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

清明連假大批遊客湧入空曠的屏東恆春半島，滿州鄉傳出有家長帶6歲男童玩沙灘車不慎摔傷意外，屏東縣消防局滿州消防分隊獲報趕抵...

台北橋驚見女浮屍 40多歲死者生前是失蹤人口

台北市大同區台北橋下河濱公園，今早10點半有民眾發現河面一具浮屍，警方調查，死者是住在新北市的40多歲女子，生前遭通報為...

影／少年頭家趕市場送貨 疑路滑撞死婦人

新北市泰山區今天上午6時許，發生一起死亡車禍，1名19歲林姓男子為了趕往市場送貨，駕駛小貨車行經仁義路，意外在中港西路口...

休旅車拋錨路中 斗坪所員警即刻救援

一輛休旅車今天上午10點多行經124線道路斗坪派出所前路口，號誌雖是綠燈，車子卻遲遲不駛離，所長林敬堯發現異狀上前了解，...

新冠肺炎防護裝備吃緊 警政署配發300萬片口罩

新冠肺炎防護裝備吃緊，警政署兩個月來配發300萬片口罩，並發放隔離衣及護目鏡，昨天通報各警察機關，若相關防護裝備不足，即...

北投男子酒後持刀上街 只因「心情不好」

台北市北投區今天凌晨1點多，驚傳男子持刀上街事件，警方獲報到場，發現男子並未持刀，但有飲酒；上前關心時，男子突推擠警方，...

特斯拉自撞駕駛身亡 消防：電動汽車車禍救援依四原則

前天（1日）凌晨0點30分，桃園市龍潭區1台特斯拉 Model 3 從中正路往石門水庫方向行駛，行經中正路佳安段360號...

台東砂石車擦撞休旅車 一家4口二大二小受傷送醫

台東市青海路4段知本橋頭附近，今天中午發生砂石車與休旅車擦撞事故，導致休旅車車上一家4口受傷送醫，沒有生命危險。肇事原因...

熱門新聞

影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

影／中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

不滿執行槍決 廢死盟宣布退出法務部廢死推動小組　

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

嘉義九頭身美女市議員戴寧婚變 連假接孩子返家被告

大聲公喊保持一公尺 墾丁湧人潮警方街頭防疫喊破喉嚨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。