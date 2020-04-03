街道巷口布滿監視器 警察、賭徒諜對諜

新北市三重區一處職業賭場日前遭到警方破獲，但過程驚險宛如電影上演，賭場負責人為了防止被搜查，竟擲重金在附近設路口監視監聽裝置，警方接獲線報也反制設針孔，終於掌握賭場聚賭證據，一舉將賭徒通通抓獲，詢後依賭博罪嫌移送法辦。

賭場負責人楊姓男子，因為擔心賭場被抄，同時以保證安全為由吸引賭客，選擇砸重金購入監視器、監聽器等設備，不僅賭場屋內屋外都裝滿針孔監視器，就連附近巷口、街道，都可見到賭場專門設置的監視器。

警方因接獲線報指出該處有「推筒子」賭場，同時發現賭場出奇招設監視器，決定與賭徒鬥下去，同樣搬來監視裝置，還派刑警飛簷走壁潛入賭場隔壁民宅，將監視器裝設在正對賭場窗戶的一處遮雨棚上。

雖然賭場負責人對外誇口自己的賭場宛如固若金湯，正門還有2道防爆鐵門，絕對不會被警方發現、攻破，但卻疏忽了2樓陽台、窗戶等位置，反被警方反監視，掌握了賭場出入人員身分，並抓緊時機一舉攻破。