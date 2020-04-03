海巡員最好的兒童節禮物 「就是給孩子最安全的環境」

因應兒童節到來，海洋委員會今天公布微電影「疫情隔絕不了的親情」，記錄海巡人員查緝走私、登檢船隻，落實防疫措施，繁重勤務下常無法返家與家人團圓，有孩子看見好久不見的父親就忍不住落淚；影片傳達「最好的兒童節禮物就是給孩子安全健康的環境」，同時傳呼籲民眾配合防疫。

「疫情隔絕不了的親情」是海洋委員會近日在屏東鹽埔安檢所拍攝而成，記錄第一線海巡人員平時除了查緝走私管道、登檢船隻、為民服務等工作，近期還加上非洲豬瘟、新冠肺炎疫情，勤務格外繁重，時常無法返家與家人團聚。

海洋委員會特別安排海巡人員家眷到安檢所送驚喜，讓一家大小在兒童節前夕到安檢所團聚，過程中還有孩子看見許久不見的父親，忍不住淚灑現場，想念家人的真實情緒令人動容。

海洋委員會說，海巡工作每天24小時全年無休，海巡人員與家人聚少離多，近期因應疫情，勤務更加繁重，但嚴峻的疫情隔絕不了親情，每個海巡人員投身公務，背後都有家人最堅實的支持。