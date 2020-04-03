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花蓮森林火災悶燒5天 護管員長途跋涉抵火場撲救

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，森林護管員趕赴火場，今天抵達現場撲救殘火。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，森林護管員趕赴火場，今天抵達現場撲救殘火。圖／花蓮林管處提供

海拔2750公尺的花蓮玉里事業區第32林班地，上月30日發生森林火災，林管處派出數十人，因路途遙遠，走了好幾天，今天終於抵達火場，執行滅火作業，目前只剩幾處地下火悶燒，正撲滅殘火，火勢沒有擴大之虞，燃燒面積初估約3.48公頃，起火原因及災害情形還在調查中。

花蓮林管處表示，火場在玉山國家公園南三段太平溪營地，看天池附近，位處高海拔且非常偏遠，雖協請空勤總隊協助，5天出動12架次直升機，但因天候不佳，除了第一天以吊掛水袋方式執行5架次灌灑，之後多日都因為雲層太厚而折返。

儘管空中灑水因天候受挫，林管處從第一天起，就陸續派出森林護管員及運補人員共44名地面救火部隊，克服高山、峭壁地勢，長途跋涉多日，今天好不容易抵達火場，立刻展開滅火。空勤總隊昨、今兩天，也成功空投睡袋、電池、帆布、食糧等物資補給。

林管處說，目前沙武巒山西方約6公里處林地仍有幾處地下火悶燒冒煙，無明顯火苗且無擴大之虞，初估火場受波及範圍約3.48公頃，多為針葉林，樹種以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主。

現場護管員回報，目前剩幾處地下火，空中灑水效果有限，需靠地面人力殘火處理，林管處持續調整運補人力，另考量滅火工作進行中，在瑞穗林道10公里處由花蓮林管處萬榮工作站及保七總隊第九大隊負責管制人車通行，提醒山友注意。

花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，林管處派地面部隊到現場救火，空勤總隊也協助物資運補。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，林管處派地面部隊到現場救火，空勤總隊也協助物資運補。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，森林護管員趕赴火場，今天抵達現場撲救殘火。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里國有林班地上月30日發生森林火災，森林護管員趕赴火場，今天抵達現場撲救殘火。圖／花蓮林管處提供

玉山國家公園 空勤總隊

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