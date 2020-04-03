花蓮森林火災悶燒5天 護管員長途跋涉抵火場撲救

海拔2750公尺的花蓮玉里事業區第32林班地，上月30日發生森林火災，林管處派出數十人，因路途遙遠，走了好幾天，今天終於抵達火場，執行滅火作業，目前只剩幾處地下火悶燒，正撲滅殘火，火勢沒有擴大之虞，燃燒面積初估約3.48公頃，起火原因及災害情形還在調查中。

花蓮林管處表示，火場在玉山國家公園南三段太平溪營地，看天池附近，位處高海拔且非常偏遠，雖協請空勤總隊協助，5天出動12架次直升機，但因天候不佳，除了第一天以吊掛水袋方式執行5架次灌灑，之後多日都因為雲層太厚而折返。

儘管空中灑水因天候受挫，林管處從第一天起，就陸續派出森林護管員及運補人員共44名地面救火部隊，克服高山、峭壁地勢，長途跋涉多日，今天好不容易抵達火場，立刻展開滅火。空勤總隊昨、今兩天，也成功空投睡袋、電池、帆布、食糧等物資補給。

林管處說，目前沙武巒山西方約6公里處林地仍有幾處地下火悶燒冒煙，無明顯火苗且無擴大之虞，初估火場受波及範圍約3.48公頃，多為針葉林，樹種以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主。