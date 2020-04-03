警政署備妥口罩防護鏡隔離衣 供各警局使用

警政署今天表示，從2月3日起，針對各地方警局等單位每天配送5萬片口罩，也緊急採購7750個防護鏡、1萬9000件隔離衣給各地警察機關，已在3月13日配發。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續嚴峻，內政部警政署發布新聞資料指出，有關領用防疫裝備需求，絕對會讓員警無後顧之憂，與中央流行疫情指揮中心協調，自2月3日起，已統籌調撥給各地警局、警察學校等單位口罩配送作業，每天有5萬片口罩。

警政署表示，至目前為止，已配發約300萬片給執行第一線防疫員警，另因應警方執行防疫工作需求，緊急採購並配發防護鏡、隔離衣給各地警察機關，共7750個防護鏡、1萬9000件隔離衣，已在3月13日配發。

警政署指出，會建議各地警局若有添購防護鏡、隔離衣等需求，可向所屬地方政府反映，並重申，防疫視同作戰，全國警察已辛苦執行防疫工作，呼籲外界不要干擾軍心，應齊心共同抗疫。