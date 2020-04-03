聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東砂石車擦撞休旅車 一家4口二大二小受傷送醫
台東市青海路4段知本橋頭附近，今天中午發生砂石車與休旅車擦撞事故，導致休旅車車上一家4口受傷送醫，沒有生命危險。肇事原因警方進一步調查中。
這起意外，發生在省道台9線與台11線的交叉路口，靠近知本路橋段，1輛南下行駛的砂石車，擦撞到北上的白色休旅車右側車身，休旅車迴轉180度，右側毀損，砂石車頭則輕微受損。附近民眾聽到撞擊聲響，立即報警處理。
由於受到大車撞擊，休旅車上1家4口，分別都受傷，駕駛座的父親輕微擦傷，2名幼兒也輕傷，坐在後座側邊的媽媽則有多處挫傷，4人被送醫治療。砂石車曾姓司機無礙。
曾姓司機向警方表示，他綠燈南下行駛，休旅車則要從對向車道左轉，看到時來不及剎車就撞上了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言