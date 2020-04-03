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台東砂石車擦撞休旅車 一家4口二大二小受傷送醫

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東市青海路4段知本橋頭附近，今天中午發生砂石車與休旅車擦撞事故。記者尤聰光/翻攝
台東市青海路4段知本橋頭附近，今天中午發生砂石車與休旅車擦撞事故。記者尤聰光/翻攝

台東市青海路4段知本橋頭附近，今天中午發生砂石車與休旅車擦撞事故，導致休旅車車上一家4口受傷送醫，沒有生命危險。肇事原因警方進一步調查中。

這起意外，發生在省道台9線與台11線的交叉路口，靠近知本路橋段，1輛南下行駛的砂石車，擦撞到北上的白色休旅車右側車身，休旅車迴轉180度，右側毀損，砂石車頭則輕微受損。附近民眾聽到撞擊聲響，立即報警處理。

由於受到大車撞擊，休旅車上1家4口，分別都受傷，駕駛座的父親輕微擦傷，2名幼兒也輕傷，坐在後座側邊的媽媽則有多處挫傷，4人被送醫治療。砂石車曾姓司機無礙。

曾姓司機向警方表示，他綠燈南下行駛，休旅車則要從對向車道左轉，看到時來不及剎車就撞上了。

遭擦撞的休旅車，車上一家4口受傷送醫，沒有生命危險。記者尤聰光/翻攝
遭擦撞的休旅車，車上一家4口受傷送醫，沒有生命危險。記者尤聰光/翻攝

休旅車 砂石 事故

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