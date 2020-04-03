影／男陳屍電桿下 鐵槌高掛電桿上疑觸電墜地

45歲呂姓男子昨天下午3點多被人發現趴臥在後龍鎮埔頂里山區，消防局接獲通報趕往救護，到場時發現男子已死亡，警方在他陳屍處旁的電桿上發現鐵槌、鋼條，現場還有2支電線剪，研判他疑似想偷竊電纜及電箱裡的銅製零件，卻不慎觸電從8公尺高度摔落身亡，檢警今天上午相驗完畢。

苗栗縣消防局昨天下午3點08分接獲救護通報，趕到現場時，發現一名男子趴臥在地，已無生命徵象並出現屍僵，明顯已死亡。