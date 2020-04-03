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2國中生夜騎贓車 過彎車速過快撞基隆警拖吊車受輕重傷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
2國中生無照騎贓車，彎道過快撞警方拖吊車受輕重傷。記者游明煌／翻攝
2國中生無照騎贓車，彎道過快撞警方拖吊車受輕重傷。記者游明煌／翻攝

基隆市2名國中生1日晚間，涉嫌騎一輛機車行經中華路在一處過彎時車速過快，撞上一輛執勤中的拖吊車，2人受到輕重傷，其中1一人還住進加護病房救治。警方查出發現機車是贓車，是在汐止被竊，除釐清車禍肇事責任外，也追查竊案刑責。

警方調查，1日晚間9點多，有2名國中生共乘一輛機車，在基隆市中華路一處彎道時，因車速過快越過雙黃線，迎面撞上對向一輛外出執勤的拖吊車，發出碰一聲，拖吊車緊急停下，2人摔車受到輕重傷，救護車趕至送醫救治。

警方到場採證，發現機車頭因撞擊力道很大，破損嚴重，一名國中生顱內和內臟出血，被送進加護病房急救，另一人腿部骨折。

交通隊表示，國中生和拖吊車都沒有酒駕，但國中生無照，警方還查出機車從新北市汐止區偷的，被害人還不知被偷，接獲警方通知才知車子不見，警方追查釐清中。

警方說，現場彎道是一處下坡路段，且是急彎，常有車禍發生，駕駛人行經時應放慢速度。

2國中生無照騎贓車，彎道過快撞警方拖吊車受輕重傷。記者游明煌／翻攝
2國中生無照騎贓車，彎道過快撞警方拖吊車受輕重傷。記者游明煌／翻攝

國中生 車禍

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