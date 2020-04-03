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影／女大生真心換絕情 被網友恐嚇險購買2萬遊戲點數
周姓女大生在交友軟體認識男網友，遭對方恐嚇購買2萬元的遊戲點數，否則有黑道分子對她不利，並傳送多張「被修理」照片，被害女大生前往超商匯款，經機警店員發現，員警趕往現場制止，被害人始知受騙，否則2萬生活費就泡湯了。
台中市警三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒日前執勤時，接獲超商店員報案稱有人欲購買大筆金額的遊戲點數，疑似遭人詐騙，員警火速趕赴現場了解，被害人周姓女大生見警方到場，一臉不好意思欲言又止，員警便開門見山問「你們怎麼認識的？」
原來周女透過交友軟體認識男網友，與男網友相談甚歡，雙方並相約見面，對方說工作業績不佳，生活困頓，需要資金援助，周女未深思熟慮，就聽從網友的指示操作提款機，將存款餘額拍給對方。
未料，對方話鋒一轉，要脅她購買價值新台幣2萬多元的遊戲點數，否則將有黑道分子對她不利，並傳送多張「被修理」的照片，讓她擔心不已，前往超商匯款，所幸機警的店員發覺有異及時報警處理。
員警耐心向周女解釋，這是典型的假網路交友詐騙類型，詐騙集團常利用各大網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取被害人的信任後，再藉以千奇百怪的理由騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無。
周女擔心表示「我不會有事吧？真的很可怕！」員警安慰周女，這些都是詐騙集團的戲碼，更何況只憑1張帳號不完整的明細，怎麼可能查到妳呢？百分之百都是騙人的。
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