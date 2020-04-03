影／撿75萬送還 清潔員：摸起來像錢、不知有這麼多

新北市萬里區清潔隊方姓隊員，今天上午在清掃馬路時，在一處公車站牌地上撿到一個袋子，裡面有75萬元現金，他拾金不昧立即原封不動送交警方。方姓隊員受訪時說，他今天上班工作時，在公車站牌剛好看到一個包裹，他一摸像鈔票，沒有打開看，不知金額有多少，當時都沒有人，第一時間就送到分駐所。

金山警分局表示，萬里清潔隊方姓男隊員今天上午7點多，負責漁澳路一帶的路面清掃工作，他和往常一樣清掃，但掃到一處公車站牌時發現一個塑膠袋，裡面有很多錢，立即送交萬里分駐所。

方姓隊員受訪時表示，他今天上班工作執行公務時，在公車站牌剛好看到一個包裹，他一摸感覺像鈔票，他並沒有打開看，當時站牌都沒有人，第一時間就送到分駐所，他說這是應該做的。被問到撿到這麼多錢有沒有嚇一跳，他說，也不會，因為他沒有打開數，不知這麼多錢。

分駐所長林俊瑋說，警方連絡到老翁來分駐所，確認是他丟失的，因為清明連假金融單位沒開，金額很龐大，警方為求慎重，在老翁同意下，先行保管，下周上班日再和協助老翁一起存回金融機構，以保安全無虞。