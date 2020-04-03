聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／撿75萬送還 清潔員：摸起來像錢、不知有這麼多
新北市萬里區清潔隊方姓隊員，今天上午在清掃馬路時，在一處公車站牌地上撿到一個袋子，裡面有75萬元現金，他拾金不昧立即原封不動送交警方。方姓隊員受訪時說，他今天上班工作時，在公車站牌剛好看到一個包裹，他一摸像鈔票，沒有打開看，不知金額有多少，當時都沒有人，第一時間就送到分駐所。
金山警分局表示，萬里清潔隊方姓男隊員今天上午7點多，負責漁澳路一帶的路面清掃工作，他和往常一樣清掃，但掃到一處公車站牌時發現一個塑膠袋，裡面有很多錢，立即送交萬里分駐所。
方姓隊員受訪時表示，他今天上班工作執行公務時，在公車站牌剛好看到一個包裹，他一摸感覺像鈔票，他並沒有打開看，當時站牌都沒有人，第一時間就送到分駐所，他說這是應該做的。被問到撿到這麼多錢有沒有嚇一跳，他說，也不會，因為他沒有打開數，不知這麼多錢。
分駐所長林俊瑋說，警方連絡到老翁來分駐所，確認是他丟失的，因為清明連假金融單位沒開，金額很龐大，警方為求慎重，在老翁同意下，先行保管，下周上班日再和協助老翁一起存回金融機構，以保安全無虞。
丟失鉅款又尋回的老翁說，上午他等公車時將袋子放在地上，他突然看到公車就上車，就忘了袋子，發現錢不見了，眼淚就掉了下來，沒想到有這麼好心的人撿到送回，他好開心，不斷向失主致謝，也感謝警方協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言