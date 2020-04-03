快訊

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

高雄橋頭桶裝女屍案 檢警解剖查死因

中央社 / 高雄3日電

高雄捷運橋頭糖廠站前空地桶裝女屍案，檢警依死者「左手掌有萎縮情形」這項特徵與地緣關係，清查比對失聯人口。有媒體報導提及死者身分，檢警以「偵查不公開」不便透露。

對於今天有媒體報導，死者疑為家住鳳山的61歲林姓婦人，她在民國103年因夫妻口角後離家，從此失去聯絡，家人曾向警方報案協尋。不過，家屬說法林婦的手並沒萎縮。檢警則是以「偵查不公開」不願證實。

橋頭地檢署檢察官、法醫昨天相驗，死者身高約165公分，左手掌有萎縮現象，全身已發黑、腐壞。檢方會同法醫上午前往高雄市立殯儀館複驗，並進行解剖採樣，送驗釐清死因及死亡時間。

發現桶屍地點，位於捷運橋頭糖廠站外糖南路一處長條型空地，空地分屬國有財產署及林姓地主，都有鐵皮圍籬。偵辦案情的高雄市警局岡山警分局調查，死者身上無明顯外傷，全身微彎被塞入這個有成人半腰高的橘色大塑膠桶內，再加桶蓋，蓋緣並以水泥封住，全桶垂直埋入離地約1公尺深處。

警方透露，現場是一處私人土地，附近住戶不多，周邊空地與馬路都沒有監視器，埋屍地點與最近鐵皮圍籬有2、3公尺，且雜草叢生，嫌犯選擇棄屍在此，而非在偏僻山區，除了避免運送途中遭察覺，不排除有地緣關係。

另外，3月23日相關單位前往會勘空地時，拍下不少空地髒亂照片，當時並沒察覺異樣。

捷運 高雄市

延伸閱讀

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

口罩亂丟恐成防疫漏洞 高雄環保局加重罰鍰至3600元

高雄楠梓加工區創設半世紀 終於有小7了

高雄橋頭女桶屍 埋屍至少十天

相關新聞

影／詐騙搶搭新冠肺炎疫情順風車 板橋警2天阻詐52萬

新冠肺炎疫情延燒，詐騙集團也搶搭順風車，利用人性弱點詐騙被害人，板橋警分局板橋所及後埔所員警，短短2天就成功擋下兩起詐騙...

台北橋驚見女浮屍 40多歲死者生前是失蹤人口

台北市大同區台北橋下河濱公園，今早10點半有民眾發現河面一具浮屍，警方調查，死者是住在新北市的40多歲女子，生前遭通報為...

2國中生夜騎贓車 過彎車速過快撞基隆警拖吊車受輕重傷

基隆市2名國中生1日晚間，涉嫌騎一輛機車行經中華路在一處過彎時車速過快，撞上一輛執勤中的拖吊車，2人受到輕重傷，其中1一...

影／女大生真心換絕情 被網友恐嚇險購買2萬遊戲點數

周姓女大生在交友軟體認識男網友，遭對方恐嚇購買2萬元的遊戲點數，否則有黑道分子對她不利，並傳送多張「被修理」照片，被害女...

影／撿75萬送還 清潔員：摸起來像錢、不知有這麼多

新北市萬里區清潔隊方姓隊員，今天上午在清掃馬路時，在一處公車站牌地上撿到一個袋子，裡面有75萬元現金，他拾金不昧立即原封...

老翁公車站掉75萬元鉅款 清潔隊員原封不動送警好暖心

新北市萬里區方姓清潔隊員今天上午在漁澳路一處公車站牌，發現一個塑膠袋裡面有一疊錢，他拾金不昧立刻原封不動送交警方，失主是...

大聲公喊保持一公尺 墾丁湧人潮警方街頭防疫喊破喉嚨

清明連假被視為防疫關鍵，屏東墾丁連假首日湧現出門「透透氣」的觀光人潮，看見墾丁大街夜市重現磨肩接踵的人潮榮景，業者憂喜交...

影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

前天(1日)凌晨0點30分，桃園市龍潭區中正路佳安段360號附近，1台特斯拉Model 3自撞中央分隔島，整台車翻覆起火...

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

高雄市橋頭桶屍案，警方查出死者疑是失蹤近6年的林姓婦人。

巷口冒出轎車兩機車急煞追撞 車主竟離去羅東警追肇逃

宜蘭縣五結鄉中正路2段與一處巷口，本月1日下午近4點，有兩名一前一後機車騎士行經，突然有輛白色轎車突然從巷口駛出，右轉中...

影／中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

交通部長林佳龍宣布，4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說...

影／苗栗男連偷3輛機車卻未被院檢羈押 返回再犯5案

51歲陳姓男子日前涉嫌在苗栗縣竹南、頭份地區偷竊3輛機車，他專挑駕駛人未拔車鑰的機車下手，但被捕移送後並未遭羈押，結果他...

熱門新聞

高捷橋頭糖廠站前驚見女子被藏屍塑膠桶 遺體滿身汙泥

影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威

不滿執行槍決 廢死盟宣布退出法務部廢死推動小組　

左手萎縮！高捷橋頭糖廠站前女桶屍特徵曝光

影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

影／中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。