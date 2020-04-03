新北泰山小貨車碰撞機車 女騎士送醫不治

新北市泰山區今天發生一起死亡車禍，騎機車的黃姓婦女與小貨車相撞後倒地，經送醫不治。肇事原因由警方調查釐清，小貨車駕駛林男酒測值為0，警方呼籲，雨天路滑行駛要小心。

新北市府消防局表示，今天清晨6時32分據報，泰山區中港西路與同義街交叉路口，發生小貨車與機車車禍。

消防救護車到達現場發現，1名女性機車騎士倒地，現場已經呈現外科OHCA（無呼吸、心跳）現象，將傷患送往新莊輔大醫院急救，後續交員警處理。

林口警分局交通分隊副分隊長汪建宏表示，接獲報案前往處理泰山區中港西路車禍，調查發現，20歲的林男駕駛小貨車沿同義街往仁義路方向行駛。

在案發時間，54歲的黃女騎機車沿中港西路往新莊方向行駛，於路口與小貨車發生碰撞。黃女倒地，現場無呼吸心跳，由救護車送醫院急救，不幸於上午7時46分宣告不治。

警方說，發生車禍時，小貨車失控衝撞路旁的機車才停下來，查證林男酒測值為0。雨天車速過快容易造成天雨路滑，請用路人注意行車安全，務必遵守交通規則行駛。