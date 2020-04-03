老翁公車站掉75萬元鉅款 清潔隊員原封不動送警好暖心

新北市萬里區方姓清潔隊員今天上午在漁澳路一處公車站牌，發現一個塑膠袋裡面有一疊錢，他拾金不昧立刻原封不動送交警方，失主是一名老翁，後來也到分駐所報失，得知有人送回鉅款好高興，直讚清潔隊員了不起。警方說，由於金額龐大先行保管，下周上班日再和協助老翁一起存回金融機構，以保安全無虞。

警方表示，萬里清潔隊方姓男隊員今天上午7點多，負責漁澳路一帶的路面清掃工作，他和往常一樣清掃，但掃到一處公車站牌時發現一個塑膠袋，原本以為是被丟掉的垃圾，但拿起來後發現有重量，覺得奇怪時打開一看，發現有很多錢。

方姓隊員沒有細數，擔心失主可能四處找，趕快在第一時送交萬里分駐所，員警打開一看不得了，數一數足足有75萬元現金。所長林俊瑋表示，除了現金還有很多資料，警方為求慎重，馬上打電話詢問查明，這時剛好也有一名老翁焦急到分駐所詢問「有沒有人撿到錢？」

林俊瑋說，因為金額很龐大，警方為求慎重，仔細詢問老翁有多少錢？如何捆？裡面還有什麼資料等，還有袋子的特徵等，老翁都說得一清二楚，比對裡面的資料，確認是老翁遺失的，但由於金額龐大且銀行都休息，警方在老翁同意下，先行保管，下周上班日再和協助老翁一起存回金融機構，以保安全無虞。

丟失鉅款又尋回的老翁說，上午他等公車時將袋子放在地上，他突然看到公車就上車，就忘了袋子，發現錢不見了，眼淚就掉了下來，沒想到有這麼好心的人撿到送回，他好開心，不斷向失主致謝，也感謝警方協助。