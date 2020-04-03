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大聲公喊保持一公尺 墾丁湧人潮警方街頭防疫喊破喉嚨
清明連假被視為防疫關鍵，屏東墾丁連假首日湧現出門「透透氣」的觀光人潮，看見墾丁大街夜市重現磨肩接踵的人潮榮景，業者憂喜交雜，喜見低迷已久的業績開出長紅，但中央建議人與人間隔室外保持1公尺、室內1.5公尺的社交距離，遊客很難照辦，憂心成防疫破口；恆春警方也破天荒在街上來回廣播，提醒大家「保持社交距離」。
新冠肺炎疫情衝擊墾丁觀光產業，各飯店2、3月都呈現虧損，為迎接清明4天連假，各飯店無不祭出優惠方案拉抬低迷已久的業績；墾丁福華飯店推出4月4日兒童節入住豪華雙床房、每房只要4161元起且含2客早餐，5日則是每房2445元起；統一渡假村則推出連假補助800元、兼全包式主題旅遊，各飯店連假前3天都近滿房，民宿也有平均五成以上住房率。
「錢誰不想賺，但在疫情嚴峻的當下，著實讓人憂心，包括無症狀患者可能入住、不知遊客去過哪等！」墾丁一家飯店主管說，透過報到時為房客量體溫、要求戴口罩、用餐間距拉大、加強消毒等措施因應，但若真的不幸有接觸史、旅遊史，恐成防疫破口，中央流行疫情指揮中心建議人與人間隔的社交距離，實務上很難要求遊客照辦，特別是人潮多的大街夜市。
「請各位旅客遵循中央防疫中心的建議，保持室外1公尺以上社交安全距離，以確保健康！」恆春警分局長陳鴻忠昨晚在人潮聚集的墾丁大街夜市，帶隊向遊客宣導，觀察有約兩成的遊客未戴口罩；他說，當地居民這幾天反映，來源複雜又不戴口罩的遊客，連假期間恐成防疫破口，因此選擇人潮集中的大街廣播宣導，呼籲民眾在人潮密集處保持安全社交距離，並戴上口罩防護。
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