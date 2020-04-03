影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

台中市太平區新高路前天凌晨火警，燒死屋主沈姓婦人和何姓男子，現場發現疑似裝易燃物的容器；檢警查出何男是沈婦已去世丈夫兒時玩伴，在前往沈婦住處之前台中市重慶路家中也失火，已對兩地火場鑑定，並將解剖死者，釐清意外巧合還是有其他因素。

2020-04-03 00:26