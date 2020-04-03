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影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡
前天(1日)凌晨0點30分，桃園市龍潭區中正路佳安段360號附近，1台特斯拉Model 3自撞中央分隔島，整台車翻覆起火，造成受困車內32歲湯姓駕駛死亡，詳細起火原因有待消防局火調科調查處理。
桃園市消防第四大隊龍潭分隊獲報後趕往現場時，特斯拉電動汽車已燃起熊熊大火，冒出陣陣白煙，消防員花了1個多小時才把大火撲滅。
龍潭警方表示，此事故的肇事原因為駕駛人自撞中央分隔島，造成整台車翻覆起火。龍潭分隊表示，到達現場時現場時特斯拉汽車已起火，整輛車被燒毀，將火勢撲滅後，將受困於車內的駕駛32歲的湯姓男子救出，但不幸男子已明顯死亡，而未送醫。詳細起火原因還有待消防局火調科調查處理。
此外，也有民眾將車禍照片PO上網，並貼心提醒消防員表示，由於特斯拉為電動汽車，聽原廠說，救災時須先斷電才安全。
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