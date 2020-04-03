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高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人
據了解，61歲的林姓婦人住在高雄市鳳山區，早在2014年，因與丈夫感情不睦，夫妻發生口角後離家，從此失去聯絡，家人曾向警方報案，請求警方協尋。
不過，檢警找到林婦家屬，丈夫和女兒說她的手並沒萎縮，警方懷疑死者有可能遭棄屍後，手才出現萎縮現象。
據了解，林姓婦人遭塞入橘色塑膠桶，埋屍在高雄市橋頭區橋南路高雄捷運橋頭糖廠站1號出入口對面的空地，因空地髒亂，橋頭區橋南里辦公室請區公所查報，3月23日找地主會勘後，地主昨天雇挖土機清理空地，整地時才把裝屍的塑膠桶挖出，發現林婦的屍體。
專案人員追查死者身分，連夜比對指紋，因林婦生前涉及刑案，才順利查出林婦的身分，找去林婦在高雄市鳳山區的住處，發現她早已離家，與家人失去聯絡。
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