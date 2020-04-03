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巷口冒出轎車兩機車急煞追撞 車主竟離去羅東警追肇逃
宜蘭縣五結鄉中正路2段與一處巷口，本月1日下午近4點，有兩名一前一後機車騎士行經，突然有輛白色轎車突然從巷口駛出，右轉中正路2段。
兩機車反應不及急煞車，導致2輛機車追撞在一起，騎士連人帶車摔倒，受傷送醫；車禍當時，白色轎車駕駛雖有下車察看，但發現機車因未撞到轎車，隨即開車離去。
對此，受傷女騎士報警，追究轎車車主責任，警方表示，已通知轎車車主說明，是否涉及肇事逃逸？釐清因果關係，依法偵辦中。
雖未撞到，但發生事故，這種情形下，駕駛可以離開嗎？警方今天表示，若發生交通事故，當事人有義務報警，協助叫救護車，救護傷患，若逕行離開，可能會涉及肇事逃逸的責任。
另外，車禍傷者質疑警方說附近沒有監視器不去調閱還讓車禍者自己去調閱，對此，警方表示，處理員警有到附近一家便當店家查看，未看到有裝設監視器，事後有積極訪查行經車輛，由行經車輛提供行車記錄器釐清事故中。
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