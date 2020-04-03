巷口冒出轎車兩機車急煞追撞 車主竟離去羅東警追肇逃

宜蘭縣五結鄉中正路2段與一處巷口，本月1日下午近4點，有兩名一前一後機車騎士行經，突然有輛白色轎車突然從巷口駛出，右轉中正路2段。

兩機車反應不及急煞車，導致2輛機車追撞在一起，騎士連人帶車摔倒，受傷送醫；車禍當時，白色轎車駕駛雖有下車察看，但發現機車因未撞到轎車，隨即開車離去。

對此，受傷女騎士報警，追究轎車車主責任，警方表示，已通知轎車車主說明，是否涉及肇事逃逸？釐清因果關係，依法偵辦中。

雖未撞到，但發生事故，這種情形下，駕駛可以離開嗎？警方今天表示，若發生交通事故，當事人有義務報警，協助叫救護車，救護傷患，若逕行離開，可能會涉及肇事逃逸的責任。