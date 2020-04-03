快訊

捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

梅根重返演藝圈首作品被譙做作 逼哈利快點找工作？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

聯合報 / 記者袁志豪翁浩然／即時報導
一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工，連旁邊好言相勸，願意主動提供口罩的路過旅客，都受池魚之殃遭他高聲怒罵。記者袁志豪／翻攝
一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工，連旁邊好言相勸，願意主動提供口罩的路過旅客，都受池魚之殃遭他高聲怒罵。記者袁志豪／翻攝

交通部長林佳龍宣布，4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工，引來多人圍觀；就連旁邊好言相勸，願意主動提供口罩的路過旅客，都受池魚之殃遭他高聲怒罵。

前天晚間8時許，這名中年男性旅客在服務台前大罵站務人員「有沒有規定」、「現在（有規定）沒有口罩不能搭捷運」，旁邊有女子好心要提供口罩，還遭他怒斥「你有錢」、「你他X不要跟我講屁話」；站務人員請女子不用介入「不用理他」、「他情緒化」，反而引來男子更加生氣「你了不起」、「戴什麼口罩」、「你叫什麼名字」、「什麼東西」、「現在有規定沒有戴口罩不能戴捷運」、「保全吐什麼槽」?

有網友不滿男子對站務人員怒罵，拍下一分多鐘影片PO上「爆料公社」，寫下「疫情期間社會都很緊張，分享這個影片希望藉此呼籲大家多點體諒、少點情緒，共同對抗武漢肺炎。也感謝辛苦協助防疫的大眾運輸業工作人員！影片由我本人在現場拍攝」，呼籲大家要體諒捷運工作人員。

北捷公司表示，初步了解該名男子於象山站進站時被保全宣導戴口罩，搭到東門出站後才向站務人員抱怨，質疑是否規定不戴口罩不能搭車，男子可能因有喝酒，情緒比較激動，警方到場後才安靜離去。

北捷也說，捷運站主要仍以加強宣導戴口罩再搭車，但中央疫情指揮中心目前尚未有相關強制規定與要求

一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工。記者袁志豪／翻攝
一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工。記者袁志豪／翻攝

口罩 捷運 北捷

延伸閱讀

捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

川普做了第二次新冠病毒檢測 仍是陰性

台灣捐贈口罩 法廣：民主價值平衡中國勢力

200萬片口罩捐美 白宮國安會推文感謝台灣

相關新聞

影／詐騙搶搭新冠肺炎疫情順風車 板橋警2天阻詐52萬

新冠肺炎疫情延燒，詐騙集團也搶搭順風車，利用人性弱點詐騙被害人，板橋警分局板橋所及後埔所員警，短短2天就成功擋下兩起詐騙...

中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

交通部長林佳龍宣布，4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說...

影／苗栗男連偷3輛機車卻未被院檢羈押 返回再犯5案

51歲陳姓男子日前涉嫌在苗栗縣竹南、頭份地區偷竊3輛機車，他專挑駕駛人未拔車鑰的機車下手，但被捕移送後並未遭羈押，結果他...

闖黃燈衝百年古厝 騎士撞死關門老婦

廿九歲蘇姓男子前晚騎機車行經汐止區大同路時，疑因闖黃燈車速過快，失控撞進大同路旁的蘇家古厝，七十九歲蘇姓婦人當時正好要關鐵門站在後方，被衝撞的鐵門撞倒，後腦勺重擊地面，送醫不治；肇事蘇男立即逃逸，四小時後落網，被依過失致死罪送辦。

探勘八通關古道疑似骨折 救難隊背下山

33歲徐姓男子日前隨登山隊赴清八通關古道學術探勘，入山隔天左腳不適，休息多日不見好轉，疑似骨折。花蓮縣消防局人員獲報後，會同登山協會、玉山國家公園人員，組成救難隊，克服險峻、泥濘地形，昨將人背下山，送醫治療。

家中剛失火…訪友再遇火劫 雙雙喪命

台中市太平區新高路前天凌晨火警，燒死屋主沈姓婦人和何姓男子，現場發現疑似裝易燃物的容器；檢警查出何男是沈婦已去世丈夫兒時玩伴，在前往沈婦住處之前台中市重慶路家中也失火，已對兩地火場鑑定，並將解剖死者，釐清意外巧合還是有其他因素。

16歲騎士載友人夜遊 疑燈光昏暗掉入水溝

嘉義縣民雄鄉16歲張姓男子昨天晚間8時許騎行機車，載著16歲徐姓男子，與另外3名同行友人前往夜遊，行經民雄鄉興中國小後門...

影／大膽小偷佛前翻箱倒櫃行竊 吉安警迅速破案

花蓮縣一名蔡姓男子，3天內兩度到吉安鄉一間宮廟行竊，偷的都是不值錢的小東西，廟方不堪其擾報案，吉安警分局調閱路口監視器，...

登八通關古道骨折 救難隊高難度人力背運

一支5人登山隊日前赴清八通關古道學術探勘，其中一名徐姓隊員左腳疑似骨折，上月30日向花蓮消防局求援；消防局人員在熟悉地形的卓...

影／台南市安南區民宅驚傳火災 風勢助長延燒6間頂樓

台南市安南區長溪路一段342巷內民宅今天下午近1點驚傳火警，因風勢助長延燒6間3樓透天厝頂樓，消防人員原以為有一名11歲...

影／婦人路倒送醫不治？竟是騎士車禍肇逃 警追緝逮人

新北市汐止區發生一起離奇的死亡車禍案件，蘇姓男子昨晚騎機車穿越馬路，明明前方是路沖民宅大門，竟直接撞上民宅大鐵門，正巧7...

影／酒駕開車撞倒機車還出言飆罵 警噴辣椒水壓制逮人

新北市黃姓男子昨天酒後開車載柯姓友人，行經汐止區因未打方向燈就直接左轉，導致直行雙載機車騎士及乘客當場倒地受傷，員警到場...

熱門新聞

高捷橋頭糖廠站前驚見女子被藏屍塑膠桶 遺體滿身汙泥

新北女童放學慘遭貨車倒車輾過 當場遭5噸重壓破內臟

影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威

不滿執行槍決 廢死盟宣布退出法務部廢死推動小組　

左手萎縮！高捷橋頭糖廠站前女桶屍特徵曝光

翁仁賢伏法 朱學恒：竟有團體拿燒死6人悲劇刷存在感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。