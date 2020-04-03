中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

交通部長林佳龍宣布，4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，一名中年男子在台北捷運東門站想要進站搭捷運，疑似不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台暴怒大罵捷運公司員工，引來多人圍觀；就連旁邊好言相勸，願意主動提供口罩的路過旅客，都受池魚之殃遭他高聲怒罵。

前天晚間8時許，這名中年男性旅客在服務台前大罵站務人員「有沒有規定」、「現在（有規定）沒有口罩不能搭捷運」，旁邊有女子好心要提供口罩，還遭他怒斥「你有錢」、「你他X不要跟我講屁話」；站務人員請女子不用介入「不用理他」、「他情緒化」，反而引來男子更加生氣「你了不起」、「戴什麼口罩」、「你叫什麼名字」、「什麼東西」、「現在有規定沒有戴口罩不能戴捷運」、「保全吐什麼槽」?

有網友不滿男子對站務人員怒罵，拍下一分多鐘影片PO上「爆料公社」，寫下「疫情期間社會都很緊張，分享這個影片希望藉此呼籲大家多點體諒、少點情緒，共同對抗武漢肺炎。也感謝辛苦協助防疫的大眾運輸業工作人員！影片由我本人在現場拍攝」，呼籲大家要體諒捷運工作人員。

北捷公司表示，初步了解該名男子於象山站進站時被保全宣導戴口罩，搭到東門出站後才向站務人員抱怨，質疑是否規定不戴口罩不能搭車，男子可能因有喝酒，情緒比較激動，警方到場後才安靜離去。