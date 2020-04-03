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航母羅斯福號艦長求援成功後遭拔官 理由「誇大狀況嚴重性」

影／苗栗男連偷3輛機車卻未被院檢羈押 返回再犯5案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳姓男子短短8天內涉嫌在竹南、頭份犯下8件汽機車竊案，被警方查獲移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
陳姓男子短短8天內涉嫌在竹南、頭份犯下8件汽機車竊案，被警方查獲移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

51歲陳姓男子日前涉嫌在苗栗縣竹南、頭份地區偷竊3輛機車，他專挑駕駛人未拔車鑰的機車下手，但被捕移送後並未遭羈押，結果他變本加厲，又接連犯下多起機車、汽車財物竊案，3月29日下午他正在尋找作案目標時，被眼尖巡邏員警發現逮捕，警方這次並建請檢察官向法院聲請羈押，當天即獲裁准。

苗栗縣竹南、頭份地區3月23、24日兩天內接連發生3件機車因未拔鑰匙遭竊案，竹南警分局為避免類似案件一再發生，立即成立專案小組並實施加強辨識可疑人士的「鷹眼專案」，23日晚間就迅速查獲51歲陳姓男子涉嫌，依竊盜罪嫌移送法辦。

陳男被移送後並未遭羈押，返回後持續作案，他都找未拔車鑰的機車下手，竊機車當「代步」工具，也四處窺探未上鎖的汽車搜刮財物，警方蒐證發現又是他犯案。

警方表示，3月22到29日短短8天，竹南地區連續發生5件機車遭竊案及3件普通竊案，經蒐證分析機車遭竊原因，竟全是因為機車鑰匙未拔遭竊嫌盯上竊取，竊嫌還騎偷來的機車到處找路邊車門未上鎖的汽車，侵入車內竊取零錢、皮包等物品，警方針對熱點區塊及時段加強巡邏。

3月29日下午4點多，竹南派出所員警執行熱區重點巡邏勤務時，眼尖的員警遠遠發現1部機車橫向通過路口，形跡可疑，發現正是「鷹眼專案」鎖定的目標陳姓男子，員警立即小心尾隨，趁竊嫌減速時，出奇不意堵住他去路，將正在尋找作案目標的陳男帶回詢問，查出他短期內共涉及8件竊案，警方認為他反覆犯罪，建請檢察官向法院聲羈，法院當天就即裁定准押。

竹南警分局分局長張文川表示，許多民眾認為車輛老舊不值錢或怕麻煩、圖一時之便，停車時常未將車鑰隨手取出或不鎖車門，讓竊嫌有可乘之機，呼籲民眾停放汽機車後，請養成隨時鎖門或拔鑰匙習慣，否則容易成為宵小犯案目標，汽機車防竊多一道程序、多一道銷，就多一道安全保障，雖是小小動作，卻可以保護財產安全。

苗栗縣 偷竊

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