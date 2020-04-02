2中年民眾涉嫌臉書轉貼疫情假訊息 遭約談送辦

2名網友涉嫌在臉書轉貼疑似以中央流行疫情指揮中心陳時中為發言的假訊息，調查局網路追查，今鎖定2人，通知新北市調查處、花蓮縣調查站約談後，移送法辦。調查局說，2嫌是中年的男、女子，呼籲民眾轉貼疫情相關文章，務必確認正確性。

調查局說，鄭姓男子及劉姓女子年齡皆是中年，2人涉嫌在臉書轉貼「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況⋯」的假訊息，該貼文最下方還出現中央流行疫情指揮中心陳時中名字，企圖誤導網友。

調查局表示，今在網路查出2嫌身分，通知新北市調查處、花蓮縣調查站約談到案，再依違反特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染性防治法送辦。

調查局指出，將向上溯源撰寫貼文者。