影／大膽小偷佛前翻箱倒櫃行竊 吉安警迅速破案

花蓮縣一名蔡姓男子，3天內兩度到吉安鄉一間宮廟行竊，偷的都是不值錢的小東西，廟方不堪其擾報案，吉安警分局調閱路口監視器，很快鎖定蔡男，今天凌晨到他住處埋伏，趁他出門時查獲，依法送辦。

吉安鄉這間宮廟為方便信眾，24小時開門，44歲蔡姓男子利用人少的夜間下手，上月29日凌晨5點進入行竊，且食髓知味，31日凌晨4時許又侵入廟內偷東西，偷的都是罐頭、念佛機、佛牌等小東西。

吉安警方接獲廟方報案，調閱監視器，發現嫌犯毫不遮掩，手裡拿著一個袋子入廟，在佛案前東翻西找，拿了東西就離去。警方申請搜索票後，今天凌晨前往蔡男住處埋伏，上午8時許見嫌犯步出家門，即上前逮捕，並帶回相關物證依法偵辦移送。