聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大膽小偷佛前翻箱倒櫃行竊 吉安警迅速破案
花蓮縣一名蔡姓男子，3天內兩度到吉安鄉一間宮廟行竊，偷的都是不值錢的小東西，廟方不堪其擾報案，吉安警分局調閱路口監視器，很快鎖定蔡男，今天凌晨到他住處埋伏，趁他出門時查獲，依法送辦。
吉安鄉這間宮廟為方便信眾，24小時開門，44歲蔡姓男子利用人少的夜間下手，上月29日凌晨5點進入行竊，且食髓知味，31日凌晨4時許又侵入廟內偷東西，偷的都是罐頭、念佛機、佛牌等小東西。
吉安警方接獲廟方報案，調閱監視器，發現嫌犯毫不遮掩，手裡拿著一個袋子入廟，在佛案前東翻西找，拿了東西就離去。警方申請搜索票後，今天凌晨前往蔡男住處埋伏，上午8時許見嫌犯步出家門，即上前逮捕，並帶回相關物證依法偵辦移送。
警方呼籲，防疫期間維護治安決心不會鬆懈，民眾千萬不要心存僥倖、貪小便宜，以免觸法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言