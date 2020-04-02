快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大膽小偷佛前翻箱倒櫃行竊 吉安警迅速破案

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蔡姓嫌犯在佛前東翻西找，全部被監視器錄下。圖／廟方提供
蔡姓嫌犯在佛前東翻西找，全部被監視器錄下。圖／廟方提供

花蓮縣一名蔡姓男子，3天內兩度到吉安鄉一間宮廟行竊，偷的都是不值錢的小東西，廟方不堪其擾報案，吉安警分局調閱路口監視器，很快鎖定蔡男，今天凌晨到他住處埋伏，趁他出門時查獲，依法送辦。

吉安鄉這間宮廟為方便信眾，24小時開門，44歲蔡姓男子利用人少的夜間下手，上月29日凌晨5點進入行竊，且食髓知味，31日凌晨4時許又侵入廟內偷東西，偷的都是罐頭、念佛機、佛牌等小東西。

吉安警方接獲廟方報案，調閱監視器，發現嫌犯毫不遮掩，手裡拿著一個袋子入廟，在佛案前東翻西找，拿了東西就離去。警方申請搜索票後，今天凌晨前往蔡男住處埋伏，上午8時許見嫌犯步出家門，即上前逮捕，並帶回相關物證依法偵辦移送。

警方呼籲，防疫期間維護治安決心不會鬆懈，民眾千萬不要心存僥倖、貪小便宜，以免觸法。

花蓮縣蔡姓男子（中）兩度入廟行竊，今被吉安警方查獲送辦。圖／吉安警分局提供
花蓮縣蔡姓男子（中）兩度入廟行竊，今被吉安警方查獲送辦。圖／吉安警分局提供

吉安

延伸閱讀

沿途變裝 祖師級慣竊一南一北落網

總竊盜史約80年！兩「祖師級」慣竊聯手竊銀樓遭逮

失竊腳踏車尋獲變新車？ 失主苦惱：該補貼維修費給小偷嗎？

賊闖民宅行竊得手 作案剪刀掉在現場驗出DNA露餡

相關新聞

影／詐騙搶搭新冠肺炎疫情順風車 板橋警2天阻詐52萬

新冠肺炎疫情延燒，詐騙集團也搶搭順風車，利用人性弱點詐騙被害人，板橋警分局板橋所及後埔所員警，短短2天就成功擋下兩起詐騙...

影／大膽小偷佛前翻箱倒櫃行竊 吉安警迅速破案

花蓮縣一名蔡姓男子，3天內兩度到吉安鄉一間宮廟行竊，偷的都是不值錢的小東西，廟方不堪其擾報案，吉安警分局調閱路口監視器，...

登八通關古道骨折 救難隊高難度人力背運

一支5人登山隊日前赴清八通關古道學術探勘，其中一名徐姓隊員左腳疑似骨折，上月30日向花蓮消防局求援；消防局人員在熟悉地形的卓...

影／台南市安南區民宅驚傳火災 風勢助長延燒6間頂樓

台南市安南區長溪路一段342巷內民宅今天下午近1點驚傳火警，因風勢助長延燒6間3樓透天厝頂樓，消防人員原以為有一名11歲...

影／婦人路倒送醫不治？竟是騎士車禍肇逃 警追緝逮人

新北市汐止區發生一起離奇的死亡車禍案件，蘇姓男子昨晚騎機車穿越馬路，明明前方是路沖民宅大門，竟直接撞上民宅大鐵門，正巧7...

影／酒駕開車撞倒機車還出言飆罵 警噴辣椒水壓制逮人

新北市黃姓男子昨天酒後開車載柯姓友人，行經汐止區因未打方向燈就直接左轉，導致直行雙載機車騎士及乘客當場倒地受傷，員警到場...

台64聯結車打滑撞護欄 警方封路排除事故疏導車潮改道

台64線快速道路台北港端匝道，今天上午7時許發生1起聯結車打滑自撞護欄事故，不僅車身橫在車道上阻斷交通，油箱更破裂導致路...

「阿孫~又要麻煩你帶我回家」！時髦嬤迷途巧遇同一警

台中市警局烏日分局烏日派出所警員莊恩臨今天說，昨天上午8時，獲報有一名打扮時髦的阿嬤疑似迷途，驚慌無助地在工廠內徘徊，到...

影／200顆台灣藍寶遭竊石 成功警分局速偵破藏在防空洞

台東縣東河鄉張姓寶石商人3月11日200餘顆價值約30萬元的「台灣藍寶（藍玉髓）」遭竊，縣警局成功分局今天表示，循線鎖定...

新北女童放學慘遭貨車倒車輾過 當場遭5噸重壓破內臟

新北市五股區日前發生驚悚的學童遭碾事故，起因貨車臨停在黃線上擋去行人路線，女童不敢走車道繞過，只好等在貨車後方，卻遭貨車...

台中2地火警竟有關聯 男子住家起火後另1地成焦屍？

台中市64歲何姓未婚男子昨天凌晨2時許位於西屯區的住家起火，隔約一個多小時，太平區新高路一處民宅火警發現2焦屍，警方追查...

影／消防隊拍公墓打火影片 按讚一千有消防猛男照

台中市消防局清泉分隊臉書今天ＰＯ上一部自拍防火宣導影片，消防隊員出勤公墓火警畫面，剪接後配上音樂，網友看了說很專業，也看...

熱門新聞

蔡英文任內第二度執行死刑 翁仁賢燒死6位家人今晚槍決伏法

高捷橋頭糖廠站前驚見女子被藏屍塑膠桶 遺體滿身汙泥

翁仁賢燒死6親人遭槍決 胞兄：不想領回遺體

槍決翁仁賢 廢死執行長：蔡政府廢死口號是人權化妝品

新北女童放學慘遭貨車倒車輾過 當場遭5噸重壓破內臟

殺人犯翁仁賢今晚九點執行槍決 共開兩槍打心臟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。