登八通關古道骨折 救難隊高難度人力背運

一支5人登山隊日前赴清八通關古道探勘，其中一名徐姓隊員左腳疑似骨折，上月30日向花蓮消防局求援；消防局人員在熟悉地形的卓溪鄉登山協會隊員協助下，以人力背負方式傷者往下送，今晨在河床上架繩索橫渡溪床搬運患者渡河，再送往登山口，由救護車接駁下山治療，完成高難度救援任務。

這支登山隊上月24日從卓溪山進入清八通關古道，預計這個月6日下午。但入山隔天，33歲徐姓隊員覺得左腳踝不適，原本以為是輕微扭傷，但休息數天，反而腫脹更厲害，且無法站立或行動。該隊伍拆隊，由謝姓隊員陪伴原地紮營休息，其餘人繼續探勘，並在30日下午1時許向花蓮縣消防局報案。

花蓮縣消防局第三大隊立即動員警、義消共6名、玉山國家公園護管員1名，並獲得熟悉地形的卓溪鄉登山協會理事長林志明大力協助，動員5名協會會員，組成第一梯次救援隊，由卓溪山登山口入山。

31日清晨，帶隊的東里消防分隊小隊長葉雲瑜，與登山協會郭姓隊員及一名消防人員，組成輕裝快攻隊，帶著急救藥物及醫療器材趕路，當天下午接程到徐姓傷患，確認傷勢穩定，即就地紮營等待後續支援。

第一梯次救援隊與快攻隊、患者會合後，昨天將患者搬運下山，山路崎嶇加上雨後泥濘，救難人員輪流背負患者，開路闢徑，將患者運到阿桑來嘎駐在所與佳心間下方溪谷紮營過夜，今天與第二梯次救援隊會合，在河床上架繩索，橫渡溪床搬運患者，由第二梯次救援隊在中午時將傷患送到瓦拉米步道登山口，再由救護車送醫。