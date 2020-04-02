影／台南市安南區民宅驚傳火災 風勢助長延燒6間頂樓

台南市安南區長溪路一段342巷內民宅今天下午近1點驚傳火警，因風勢助長延燒6間3樓透天厝頂樓，消防人員原以為有一名11歲男童受困屋內，經搜尋後才發現他早已躲到屋外避難，火勢在30分鐘後撲滅，至於起火真正原因待一進步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心，今天下午12點52分獲報，安南區長溪路一段342巷巷內民宅發生火警，起火點疑在民宅3樓加蓋鐵皮屋，因當地風勢較強，火勢迅速延燒，濃煙直衝天際，消防局趕緊增援人車，且疏散居民。

消防人員搶救過程中，得悉1名11歲男童可能困在屋內，馬上展開搜救，後來在戶外找到這名小孩，原來小孩在火災發生後，已逃到屋外，虛驚一場。消防人員全力灌救，下午1點19分控制火勢，1點22分撲滅。