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影／婦人路倒送醫不治？竟是騎士車禍肇逃 警追緝逮人
新北市汐止區發生一起離奇的死亡車禍案件，蘇姓男子昨晚騎機車穿越馬路，明明前方是路沖民宅大門，竟直接撞上民宅大鐵門，正巧79歲蘇姓婦人站在門後，遭猛力一撞當場倒地，蘇男見狀連忙倒車逃離現場。蘇婦經送醫搶救仍宣告不治，警方依車號追人，於案發後4小時在基隆市逮捕肇事逃逸的蘇男到案，今天依過失致死罪嫌移送法辦。
新北市汐止警方昨晚9時30分獲報，汐止區大同路2段發生民眾路倒案件，警方與救護人員到場時，只見79歲蘇姓婦人疑似倒地撞傷後腦，大量流血，經送汐止國泰醫院急救，仍宣告不治。
原本以為只是單純的意外，經員警調閱路口監視器畫面查看，赫然發現蘇婦竟是遭一名機車騎士衝撞民宅鐵門，導致站在鐵門後方準備關門的蘇婦，遭猛力撞擊倒地，因後腦勺重擊地面血流不止，而機車騎士肇事竟立馬倒退，往大同路二段551巷快速往基隆市方向逃逸。
汐止警方依車號追人，今天凌晨1時許，在基隆市七堵區查獲肇事逃逸的蘇姓男子（29歲）到案。
酒測值為零的蘇男辯稱，昨晚騎機車行經汐止區南昌街與大同路2段路口時，由南昌街直行闖越大同路2段黃燈號誌，因車速過快才失控撞進大同路二段路邊民宅大鐵門，又見鐵門後方有婦人被撞倒，嚇出一身冷汗，一時驚慌才騎車逃離現場。警詢後今天將蘇男依過失致死罪嫌移送法辦。
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