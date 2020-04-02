影／酒駕開車撞倒機車還出言飆罵 警噴辣椒水壓制逮人

新北市黃姓男子昨天酒後開車載柯姓友人，行經汐止區因未打方向燈就直接左轉，導致直行雙載機車騎士及乘客當場倒地受傷，員警到場處理時，滿身酒味的黃男與柯男不但出言辱罵還與出手推打員警，警方噴辣椒水並當場壓制在地，因二人酒測值均超標，警詢後依妨害公務、傷害及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止警分局1日下午5時許獲報，汐止區康寧街發生汽、機車交通事故，派員警到場處理時，45歲的汽車駕駛黃姓男子與同車乘客45歲柯姓男子二人，滿身酒味，不但先以三字經問侯員警，還甚至出手推打員警，造成員警身上多處擦挫傷。

員警為控制現場、避免危害，對柯、黃兩人使用辣椒水，但二人仍不斷大聲叫囂，員警呼叫警力支援，最後以優勢警力現場壓制並逮捕二人。經警方調閱車禍發生地點附近監視器畫面，發現駕車的黃男疑似未打方向燈就直接左轉，導致騎機車的57歲錢姓男子閃避不及，撞上汽車右後車尾，連同後座11歲乘客二人當場連人帶車摔倒在地，造成二人身體多處擦挫傷。