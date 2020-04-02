警大警佐班放榜 高市苓雅偵查隊3人全上榜
中央警察大學今年警正、警佐及消佐班招生考試，昨天放榜，高雄市苓雅警分局偵查隊3人報考，偵查佐柯俊竹、王建權和蘇育鋒3人都金榜題名，錄取率達100％，全隊喜出望外，直呼3人的努力沒白費。
苓雅警分局偵查隊長陳冠宇說，3人平時就很努力，不僅在刑案偵查工作、書寫偵查報告都優秀，而且相約報考，趁公餘埋首苦讀，準備數月，3人全上，實在不容易，也讓全隊與有榮焉。
柯俊竹約5年前才從屏東縣警屏東分局調職高雄市警局，在苓雅警分局偵查隊屢破大案，協辦漁船走私上噸Ｋ他命毒品，以及平時率調閱監錄畫面小組查飆車，減緩飆車歪象，令長官稱讚。在這次警佐3類調降錄取名額僅10人，以第三名上榜。
王建權和蘇育鋒都錄取警佐1類，王建權約4年前由台北市警大安分局調回高雄，在偵查隊專案組承辦重大刑案，屢有斬獲，3個月前決定報告警佐班一面查案、一面苦讀，同事說他為了考試，曾看書看到眼睛發炎，腫了起來，第一次應考就上榜，很不容易。
蘇育鋒是第三次應考警佐班，還利用公餘上補習班，就為了爭口氣，「輸人不輸陣」，這次總算如願以償，在同事眼裡，個性雖大而化之，可是平時寫移送書讓長官稱許，為了目標，永不放棄的精神，讓同事刮目相看。
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