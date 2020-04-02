桃園48街最大移工3舞廳警勸導成功 今天到11日暫停營業
新冠肺炎疫情升溫，今天起清明連假，桃園警分局為防範夜店、舞廳、KTV店群聚感染，4天前勸導桃園市外籍移工規模最大的48街舞廳暫時停業4天，原本今天起趁清明假期恢復營業，警方今天上午表示，經與業者溝通力勸下，48街舞廳及新越興、寬俗舞廳3家業者，決定今天起到11日止繼續自主停業10天，並積極進行店內消毒。
清明連假4天，桃園市警擔心民眾、居家檢疫者趁假期到夜店、舞廳、KTV、PUB或酒店消費趴趴走，為加強防疫宣導，桃園警方昨晚由經發、衛生局人員陪同，與桃園最大移工消費的48街舞廳，及新越興、寬俗移工舞廳業者，勸導溝通暫停營業，避免引起群聚感染，3家業者表示支持。
48街舞廳佔地200坪最大，以越南籍移工客群為主，可容納800人跳飲酒，許姓業者說，疫情爆發後，許多工廠要求移工少出門，配合休業，生意損失大，希望政府補貼房租減少損失。寬俗舞廳可容納300人，張姓業者說，該舞廳以泰國籍移工消費為主，移工也怕疫情，有的工廠禁止移工出來，生意損失很大。
桃園分局長黃炳訓表示，業者在勸導下決定配合防疫政策自主停業，警方感謝業者配合防疫、防範群聚感染，清明連假期間，警方將持續編排勤務加強各夜店、酒店、舞廳等場所臨檢、盤查，杜絕疫病傳染破口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言