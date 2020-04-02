桃園48街最大移工3舞廳警勸導成功 今天到11日暫停營業

新冠肺炎疫情升溫，今天起清明連假，桃園警分局為防範夜店、舞廳、KTV店群聚感染，4天前勸導桃園市外籍移工規模最大的48街舞廳暫時停業4天，原本今天起趁清明假期恢復營業，警方今天上午表示，經與業者溝通力勸下，48街舞廳及新越興、寬俗舞廳3家業者，決定今天起到11日止繼續自主停業10天，並積極進行店內消毒。

清明連假4天，桃園市警擔心民眾、居家檢疫者趁假期到夜店、舞廳、KTV、PUB或酒店消費趴趴走，為加強防疫宣導，桃園警方昨晚由經發、衛生局人員陪同，與桃園最大移工消費的48街舞廳，及新越興、寬俗移工舞廳業者，勸導溝通暫停營業，避免引起群聚感染，3家業者表示支持。

48街舞廳佔地200坪最大，以越南籍移工客群為主，可容納800人跳飲酒，許姓業者說，疫情爆發後，許多工廠要求移工少出門，配合休業，生意損失大，希望政府補貼房租減少損失。寬俗舞廳可容納300人，張姓業者說，該舞廳以泰國籍移工消費為主，移工也怕疫情，有的工廠禁止移工出來，生意損失很大。