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台64聯結車打滑撞護欄 警方封路排除事故疏導車潮改道

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝
打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝

台64線快速道路台北港端匝道，今天上午7時許發生1起聯結車打滑自撞護欄事故，不僅車身橫在車道上阻斷交通，油箱更破裂導致路面撲滿油漬，警方接獲通報後立即前往事故地點處理，新北市長侯友宜上午會議時了解情況後，也指示儘速排除事故現場，11時許順利恢復交通順暢。

據聯結車駕駛陳姓男子（27歲）表示，上午正要行經台64線往台61線西濱快速道路，在快到台64線台北港端時，因為前一晚下雨路面積水，導致車輛打滑失控，直接撞擊外側紐澤西護欄，後方車斗則因慣性甩往內側，整輛車橫在2線車道上及路肩，造成西向交通完全中斷。

蘆洲警分局八里分駐所在第一時間派員疏導車流，指引用路人提前在八里交流道改走平面道路。上午新北市長侯友宜在市政會議上也掌握了這起事故，為了儘速恢復往來台北港的交通，隨即指示應確保交通順暢。

警方在上午11點10分順利恢復台64線西向交通，並派來大型吊車將聯結車吊離事故現場，同時相關單位也已清除地面殘留油漬，但事故造成後方車流回堵嚴重，警方也將派員留在現場指揮。

打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝
打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝
打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝
打滑自撞護欄的大型聯結車，造成台64線往台北港的交通一度中斷3小時。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 北港

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