「阿孫~又要麻煩你帶我回家」！時髦嬤迷途巧遇同一警
台中市警局烏日分局烏日派出所警員莊恩臨今天說，昨天上午8時，獲報有一名打扮時髦的阿嬤疑似迷途，驚慌無助地在工廠內徘徊，到場時發現這名阿嬤以前曾協助過，阿嬤也出他來，直呼直呼「阿孫~又要麻煩你帶我回家」，阿嬤憂愁臉龐轉為笑容，再次協助這名80歲施姓阿嬤返家。
台中市烏日區一家工廠報案，昨天愚人節，突然有一名打扮時髦的老婦人造訪，員工詢問有何貴事？但阿嬤有重聽，無法得知姓名、聯繫方式，員工先帶阿嬤至廠內飲水休息，並且報警處理。
莊恩臨說，他獲報到場時，發現這名阿嬤以前協助過，沒想到這名阿嬤也在第一時間認出他來，還說「阿孫~又要麻煩你帶我回家」，二人就好像久別重逢的嬤孫，聊起天來，阿嬤由原本的憂愁臉龐轉為笑容，經聯繫家屬，家屬對阿嬤能平安無事返家，再三表示謝意。
烏日分局表示，家中如有年邁長輩，切莫讓長者獨自一人外出並建議申請「愛心手鍊」服務，若家中長輩不慎走失時，以利查證迷途者身分聯絡家屬。
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