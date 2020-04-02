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影／200顆台灣藍寶遭竊石 成功警分局速偵破藏在防空洞
台東縣東河鄉張姓寶石商人3月11日200餘顆價值約30萬元的「台灣藍寶（藍玉髓）」遭竊，縣警局成功分局今天表示，循線鎖定轄區蘇姓男子，在蘇的家中及海邊一處廢棄防空洞起出200多顆藍寶石，昨天依竊罪嫌將蘇男移送法辦，經台東地檢署承辦檢察官飭回，並限制住居及出境。
張姓男子表示，只記得200多顆台灣藍寶石都放在皮包裡裡，置於機車置物箱，實際有幾顆，他也記不清楚，除現金5千元、健保卡等證件沒找回，由於台灣藍寶玩家市場很小，不好脫手，他相信警方應該有把被偷的寶石都找回來。
台灣藍寶又稱藍玉髓，是東部海岸山脈珍貴玉石，具收藏價值。成功警分局今天表示，東河鄉張姓藍寶石收藏家，日前將200餘顆台灣藍寶放置在機車置物箱內，忘記拔出機車鑰匙，就離開去摘採野菜，待返家後，才發現機車後車箱內，市價約30萬元的藍寶石、現金5千元、金融卡等遭竊，隨即報案。
成功分局表示，警方研判嫌犯可能進出路線調閱路口監視器畫面比對，並訪查案發地周遭，鎖定東河鄉內蘇姓治安顧慮人口涉有重嫌，經向台東地方法院聲請搜索票搜索，在蘇嫌家中發現一部分遭竊藍寶，隨後在鄰近的海岸一處廢棄防空洞尋獲另一批藍寶石，全案昨依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
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