影／200顆台灣藍寶遭竊石 成功警分局速偵破藏在防空洞

台東縣東河鄉張姓寶石商人3月11日200餘顆價值約30萬元的「台灣藍寶（藍玉髓）」遭竊，縣警局成功分局今天表示，循線鎖定轄區蘇姓男子，在蘇的家中及海邊一處廢棄防空洞起出200多顆藍寶石，昨天依竊罪嫌將蘇男移送法辦，經台東地檢署承辦檢察官飭回，並限制住居及出境。

張姓男子表示，只記得200多顆台灣藍寶石都放在皮包裡裡，置於機車置物箱，實際有幾顆，他也記不清楚，除現金5千元、健保卡等證件沒找回，由於台灣藍寶玩家市場很小，不好脫手，他相信警方應該有把被偷的寶石都找回來。

台灣藍寶又稱藍玉髓，是東部海岸山脈珍貴玉石，具收藏價值。成功警分局今天表示，東河鄉張姓藍寶石收藏家，日前將200餘顆台灣藍寶放置在機車置物箱內，忘記拔出機車鑰匙，就離開去摘採野菜，待返家後，才發現機車後車箱內，市價約30萬元的藍寶石、現金5千元、金融卡等遭竊，隨即報案。