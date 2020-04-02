新北女童放學慘遭貨車倒車輾過 當場遭5噸重壓破內臟

新北市五股區日前發生驚悚的學童遭碾事故，起因貨車臨停在黃線上擋去行人路線，女童不敢走車道繞過，只好等在貨車後方，卻遭貨車突然倒車撞倒，隨後整輛貨車竟直接輾過女童嬌小的身軀，造成她全身撕裂傷，送醫後發現內臟破裂，所幸及時搶救保住一命，但也令人質疑起台灣交通亂象何時能解決。

遭碾的何姓女童（8歲），上月26日下午4點與班上男同學相約放學回家，在步行經過國道路3段時，遇上一旁食品工廠的貨車臨停在黃線上下貨，男童選擇走上車道繞開，過程中還險些被經過的車輛碰撞，女童則是擔心被撞，選擇等在貨車後方查看後方來車。

不料臨停的貨車竟突然倒車，陳姓貨車駕駛（38歲）沒有注意到女童就站在貨車後方，直接就將她撞倒，隨後貨車左後輪直接輾過女童的身軀，車身還上下顛簸，駕駛才意識到碾到東西，下車一看只見女童在車底掙扎哀嚎。

何姓女童被緊急送往台北馬偕醫院急救，因為貨車重量高達5噸重，因此女童身上有嚴重遭碾痕跡，但幸運的是輾過時間僅有短短1秒，而且女童身上背的書包起到緩衝作用，雖然有肝臟破裂的情況，但經搶救沒有生命危險。