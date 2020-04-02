快訊

國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑！最快10分鐘有結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中2地火警竟有關聯 男子住家起火後另1地成焦屍？

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區新高路凌晨發生火警，現場發現兩具焦屍。圖／台中市消防局提供
台中市太平區新高路凌晨發生火警，現場發現兩具焦屍。圖／台中市消防局提供

台中市64歲何姓未婚男子昨天凌晨2時許位於西屯區的住家起火，隔約一個多小時，太平區新高路一處民宅火警發現2焦屍，警方追查發現，何姓男子為女屋主60歲沈姓婦人去世丈夫的兒時玩伴，常來探視女屋主，懷疑其中一具焦屍為何姓男子。台中市警太平分局偵查隊長陳俊彥今天說，警方經現場採證、影像、遺留現場物品等，送刑事局鑑驗，死者部份，因身分不明，採取DNA親子鑑定，相關跡證、鑑定待出爐後，再交叉比對，以釐清案情。

陳俊彥說明，昨天凌晨在西屯區與太平區分別發生火警，經警方和消防人員到場調查發現，西屯區重慶路透天民宅火警在昨天凌晨2時許發生，造成3人受困受傷，太平區在昨天凌晨3時29分獲報新高路火警，發現2具焦屍，經報請檢察官指揮偵辦，警方展開現場鑑識與重建，消防火災調查原因。

新高路昨天凌晨火警2死案，屋主沈姓婦人兒子指認，確定就是其母，但另名屍體因已炭化嚴重，難以辨識，將另行DNA比對身分。

據了解，何姓男子單身，與兄弟同住，警方將採其手足的DNA進行比對；沈婦丈夫過世10多年，大女兒在外地工作，她和小兒子同住，小兒子平日在火鍋店上夜班，火警發生後由警方通知回家，對母親的死悲痛不已，哭得很傷心。

沈婦兒子表示，該男子可能是其父從小一起長大的朋友，自父親過世後，就一直很照顧他們，並經常會去探視。該男子因曾中風又有病，行動並不方便。

DNA

延伸閱讀

台中太平火警兩死案 檢警驗屍：無法確定起火原因

台中太平民宅兩死火警 死者為女屋主與男性友人

雲林麥寮鄉傳出住宅火警 受困40歲男子燒成焦屍

台中太平民宅火警2女燒成焦屍 一是住戶追查另一人身分

相關新聞

新北女童放學慘遭貨車倒車輾過 當場遭5噸重壓破內臟

新北市五股區日前發生驚悚的學童遭碾事故，起因貨車臨停在黃線上擋去行人路線，女童不敢走車道繞過，只好等在貨車後方，卻遭貨車...

竟有這款肇逃理由？ 婦稱聽音樂太入神 沒聽到碰撞聲

台中市民李姓女子日前到北屯區一家汽車百貨購物後，倒車碰撞陳女停放的車後離去，經中市警五分局員警傳喚李女到案說明，她辯稱 ...

台64聯結車打滑撞護欄 警方封路排除事故疏導車潮改道

台64線快速道路台北港端匝道，今天上午7時許發生1起聯結車打滑自撞護欄事故，不僅車身橫在車道上阻斷交通，油箱更破裂導致路...

「阿孫~又要麻煩你帶我回家」！時髦嬤迷途巧遇同一警

台中市警局烏日分局烏日派出所警員莊恩臨今天說，昨天上午8時，獲報有一名打扮時髦的阿嬤疑似迷途，驚慌無助地在工廠內徘徊，到...

影／200顆台灣藍寶遭竊石 成功警分局速偵破藏在防空洞

台東縣東河鄉張姓寶石商人3月11日200餘顆價值約30萬元的「台灣藍寶（藍玉髓）」遭竊，縣警局成功分局今天表示，循線鎖定...

台中2地火警竟有關聯 男子住家起火後另1地成焦屍？

台中市64歲何姓未婚男子昨天凌晨2時許位於西屯區的住家起火，隔約一個多小時，太平區新高路一處民宅火警發現2焦屍，警方追查...

影／消防隊拍公墓打火影片 按讚一千有消防猛男照

台中市消防局清泉分隊臉書今天ＰＯ上一部自拍防火宣導影片，消防隊員出勤公墓火警畫面，剪接後配上音樂，網友看了說很專業，也看...

深夜視線不佳疑煞車失靈 女子駕車失控撞山壁四輪朝天

新北市消防局昨天晚上10時許獲報，新店區安祥路發生翻車意外，疑似有人受困車內，消防人員不到3分鐘趕抵現場，發現一輛廂型車...

翁仁賢遺體冰存中壢殯儀館 鄭捷三年前也送這

桃園市男子翁仁賢於2016年除夕夜趁家人圍爐時潑汽油彈縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，一、二審、更一審均被判...

防街頭暴力 警教防身7招

新北市日前發生直播主隨機殺人案後，桃園又發生無業男刺死網咖店工讀生，2起案件均為街頭暴力犯罪，死者也都是年輕人，基隆市警局婦幼警察隊昨推出「人體十大要害攻擊要領與招式」宣傳影片，教民眾如何應對頻傳的隨機攻擊事件，提升自我防衛能力。

影／基層爆所長私收口罩？分局長上火線駁斥：胡亂指控

新冠肺炎肆虐，桃園龜山警分局被內部人自爆，控訴迴龍派出所所長利用「特權」向廠商搬運4大箱口罩打算做私用；對此，龜山分局指...

台中太平火警兩死案 檢警驗屍：無法確定起火原因

台中市太平區新高路凌晨發生火警，現場發現兩具焦屍。案經檢警偵辦及驗屍，其中一名死者經屋主沈姓婦人兒子指認，確定就是其母，...

熱門新聞

蔡英文任內第二度執行死刑 翁仁賢燒死6位家人今晚槍決伏法

翁仁賢燒死6親人遭槍決 胞兄：不想領回遺體

竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

殺人犯翁仁賢今晚九點執行槍決 共開兩槍打心臟

死刑犯翁仁賢槍決前拒打麻醉 連抽四根菸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。