台中2地火警竟有關聯 男子住家起火後另1地成焦屍？

台中市64歲何姓未婚男子昨天凌晨2時許位於西屯區的住家起火，隔約一個多小時，太平區新高路一處民宅火警發現2焦屍，警方追查發現，何姓男子為女屋主60歲沈姓婦人去世丈夫的兒時玩伴，常來探視女屋主，懷疑其中一具焦屍為何姓男子。台中市警太平分局偵查隊長陳俊彥今天說，警方經現場採證、影像、遺留現場物品等，送刑事局鑑驗，死者部份，因身分不明，採取DNA親子鑑定，相關跡證、鑑定待出爐後，再交叉比對，以釐清案情。

陳俊彥說明，昨天凌晨在西屯區與太平區分別發生火警，經警方和消防人員到場調查發現，西屯區重慶路透天民宅火警在昨天凌晨2時許發生，造成3人受困受傷，太平區在昨天凌晨3時29分獲報新高路火警，發現2具焦屍，經報請檢察官指揮偵辦，警方展開現場鑑識與重建，消防火災調查原因。

新高路昨天凌晨火警2死案，屋主沈姓婦人兒子指認，確定就是其母，但另名屍體因已炭化嚴重，難以辨識，將另行DNA比對身分。

據了解，何姓男子單身，與兄弟同住，警方將採其手足的DNA進行比對；沈婦丈夫過世10多年，大女兒在外地工作，她和小兒子同住，小兒子平日在火鍋店上夜班，火警發生後由警方通知回家，對母親的死悲痛不已，哭得很傷心。

沈婦兒子表示，該男子可能是其父從小一起長大的朋友，自父親過世後，就一直很照顧他們，並經常會去探視。該男子因曾中風又有病，行動並不方便。