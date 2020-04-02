獨居老婦慘遭鋼板重壓 暈厥前及時報警

桃園市80歲葉姓老婦在倉庫整理雜物，被倒塌的鋼板壓住，動彈不得，她勉強撥通手機報警，在昏厥前一刻，平鎮警分局員警趕抵，循鈴聲找到她，花了40分助她脫困並送醫。

平鎮警分局宋屋派出所長黃冠貿表示，昨天傍晚派出所獲報，葉姓老婦自稱被鋼板壓住，動彈不得；同仁火速趕抵，在屋外喊了半天，久久未獲回應，回撥報案電話卻能聽見手機鈴聲從屋內傳出。

員警攀牆而入，循著鈴聲，終於在一大片鋼板中發現受困的老婦人。巡佐陳聰吉說表示，因為沒有適合的施力點，無法使用器具搬運，只能透過人力徒手搬移，於是請求增派4名同仁支援，經過40分，終於順利助老婦人脫困，由於她呈現昏厥狀態，立即送醫檢查。