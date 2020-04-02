男蟲假冒英國帥哥甜言蜜語 台南婦人險匯5500美金

59歲王姓婦人從網路交友軟體上，認識自稱在英國從事材料買賣工作外籍男子邁可，對方長得高帥，每天甜言蜜語，王婦誤信他需要周轉，差點匯5500美金，所幸行員覺得可疑報警，及時勸阻這場網路男蟲詐騙案。

王姓婦人昨天上午11點前住中西區銀行，表示要匯出巨額款項，銀行警覺可能被詐騙，請員警到場關心，民權所員警馬上到場關懷。

員警問王，為什麼要匯款，王婦表示要幫助朋友，行員並提問能否提供友人照片及匯款理由？她支支唔唔無從回答，在與員警共同勸說，她打消匯帳念頭；由於王女前天已前往相同銀行欲匯款美金5500元，同樣引起承辦行員注意及在關懷提問之下，再與員警共同努力勸說，終於打消匯款的念頭。

市警二分局表示，詐騙集團鎖定未婚有錢婦女，利用假交友、假網戀的方式，進而要求民眾援助、借錢或投資事業的詐騙手法仍層出不窮，歹徒先假意交往博取信任，使被害人投入身家財產，千萬小心查證，避免受騙上當。