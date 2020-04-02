影／消防隊拍公墓打火影片 按讚一千有消防猛男照

台中市消防局清泉分隊臉書今天ＰＯ上一部自拍防火宣導影片，消防隊員出勤公墓火警畫面，剪接後配上音樂，網友看了說很專業，也看到熱血沸騰，消防隊表示，這篇防火宣導，如果按讚人數破一千，分享破一百，抽獎加碼送該隊隨機消防猛男照，消防隊強調，該隊有消防隊員健身，身材線條不錯。

清泉消防分隊表示，這部影片是二天前出勤公墓火警，隊員到公墓打火搶救真實畫面，當時請一名休假中的隊員在旁拍攝，希望透過影片，宣導民眾掃墓時注意用火安全，片尾字幕是「這是我們清明期間的生活日常」。