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竟有這款肇逃理由？ 婦稱聽音樂太入神 沒聽到碰撞聲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
李女駕駛白色轎車倒車，碰撞陳女的車，李女的白色車留下碰撞痕。圖／台中市警五分局提供
李女駕駛白色轎車倒車，碰撞陳女的車，李女的白色車留下碰撞痕。圖／台中市警五分局提供

台中市民李姓女子日前到北屯區一家汽車百貨購物後，倒車碰撞陳女停放的車後離去，經中市警五分局員警傳喚李女到案說明，她辯稱 「所聽的音樂太大聲，因為聽得太入神，沒有注意到路旁的停車車輛，所以撞到時沒有發現。」警方依法裁處罰鍰。

上月間，中市北屯區崇德路一家汽車百貨前發生交通事故，警方接獲被害人陳女報案表示愛車遭不明物品碰撞有刮痕，遂調閱店門口及道路監視器後通知肇事逃逸的李女到案說明。

警方詢問李女為何碰撞他人的車子卻未依規定處理?李女向警方表示，當天在汽車用品店購物完後，倒車準備要回家，當下因「所聽的音樂太大聲，因為聽得太入神，沒有注意到路旁的停車車輛，所以撞到時沒有發現。」便將車子導正後就開車離開。

員好氣又好笑地詢問「妳是聽哪首音樂那麼著迷？不是音樂太嗨把油門踏板當腳踏鼓在踩吧？」李女閉口不語。警方接著問「那當下停了27秒是怎麼回事？」，李女又辯稱「是聽完整段音樂後才離開」。

警方只得出示另一角度影像，戳破李女的藉口，李女始承認撞到別人車子的事實。最後警方認定李女明知肇事事實，離開現場未報警處置，開立一張罰單，還被害的陳女一個公道。

中市警五分局分局長郭士傑表示，行車難免會有意外，但開車時一定要保持專注，注意周遭的行進或靜止之車輛。假使發生交通事故，如果不知道如何處理，第一時間一定要報警處理，否則一旦未依法律規範處置，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡逃逸者，會被處罰1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1個月至3個月。

被害人陳女的紅色車，左前角遭碰撞留下擦痕。圖／台中市警五分局提供
被害人陳女的紅色車，左前角遭碰撞留下擦痕。圖／台中市警五分局提供

事故 駕照 罰單

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