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翁仁賢遺體冰存中壢殯儀館 鄭捷三年前也送這

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市男子翁仁賢於2016年除夕夜趁家人圍爐時潑汽油彈縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，昨天晚上伏法，遺體被送至桃園市立中壢殯儀館。記者高宇震／攝影
桃園市男子翁仁賢於2016年除夕夜趁家人圍爐時潑汽油彈縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，昨天晚上伏法，遺體被送至桃園市立中壢殯儀館。記者高宇震／攝影

桃園市男子翁仁賢於2016年除夕夜趁家人圍爐時潑汽油彈縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，一、二審、更一審均被判死刑，最高法院去年7月10日撤銷原判決，改判仍判翁死刑定讞。翁於昨晚8點38分於新北市土城台北看守所伏法後，遺體晚上9點51分由與台北監獄合作的殯葬業者運到桃園市立中壢殯儀館，並在10點4分轉送至遺體處理中心送入冰庫，冰櫃號碼為「074」冷凍櫃。

其實，過去曾犯下台北捷運殺人案的鄭捷，同樣於2016年5月10日晚間8點47分在土城看守所伏法後，將遺體運至中壢殯儀館，事隔3年多，翁仁賢同樣送往此地，且負責這兩起震驚社會案件死刑犯遺體善後的，剛好都是設在中壢殯葬館旁的「驛站生命事業」，當時鄭捷的冰櫃編號為「098」冷凍櫃。

譯站業者廖先生表示，譯站此次負責協助處理翁仁賢伏法後遺體的前置作業，後續會與家屬連繫喪葬事宜，不管家屬願不願意出面處理冰存的遺體，至少要簽下委託書，並決定是要委託監所或殯葬業者處理，一定要有相關委託文件，冰存的遺體才能進一步火化。

死刑 鄭捷

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