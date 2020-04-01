影／基層爆所長私收口罩？分局長上火線駁斥：胡亂指控

新冠肺炎肆虐，桃園龜山警分局被內部人自爆，控訴迴龍派出所所長利用「特權」向廠商搬運4大箱口罩打算做私用；對此，龜山分局指出，該廠商因之前口罩存貨，主動表示要贈與警方無違法搬運，事後政府配發足夠該4箱均未開封，認定所長無過失，督察室也將針對洩漏監視器者立案調查。

警方說，有關媒體報導，迴龍所長收受廠商4箱口罩，帶回後疑打算私用，更指述警方耍特權，以此對比並訕笑民眾排隊像傻子一樣。分局經行政程序調查，認定該所長程序上並無疏失，也未因此祭出懲處，至於該4箱口罩也未曾開封，為避免再起糾紛已退還廠商。

龜山分局長陳百祿表示，該家廠商為政府徵收口罩生產線之一，廠家每天提供政府每日最新生產之口罩，因先前生產之口罩放於倉庫不能販售，考量警察執勤辛勞，且每日接觸民眾頻繁，特別將倉庫庫存的4箱贈送警方作為防疫使用。

陳說，分局感謝廠商美意在3月22、23日晚上，由迴龍所長到工廠拿庫存口罩，並非特權領取，且該工廠被政府徵用後，已有設立監視器監控，分局不可能違法搬口罩，相關口罩也統一由所長管控給同仁使用。

由於爆料的內部人同時將口罩工廠內部監視器畫面截圖傳給特定媒體，警方表示該工廠已被徵收，設置監視器目的是為防止有人竊取、私自搬運，除由督察室立案調查，針對內部人洩密行為追究懲處外，相關行為也傷害警察聲譽，同步會做行政調查。

至於贈送口罩究竟有無刑責問題，有檢察官指出，2月底通過的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例有明確規範。

其中第12條之哄抬防疫物資價格罪明定，經中央衛生主關機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，無正當理由囤積而不應市銷售、哄抬價格者，可處5年以下有前徒刑，得併科500萬元以下罰金，也就是說得有「囤積、哄抬，意圖販售」等才會構成刑責。