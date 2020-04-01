台中太平火警兩死案 檢警驗屍：無法確定起火原因

台中市太平區新高路凌晨發生火警，現場發現兩具焦屍。案經檢警偵辦及驗屍，其中一名死者經屋主沈姓婦人兒子指認，確定就是其母，但另名屍體因已炭化嚴重，難以辨識，將另行比對身分。因現場相關跡證已在大火中滅失，檢察官指示警方和消防局進一步蒐證，以釐清起火原因，也不排除任何可能。

但據警方調閱起火房屋附近道路監視錄影，找到一名計程車司機。他證稱曾載一名男性到該處，但該男子是否有進屋則並未注意。警方初步懷疑就是另名死者。

據沈婦（60歲）兒子說，從相關描述，該男子疑是其父從小一起長大的朋友，自父親過世後，就一直很照顧他們，並經常會去探視。該男子因曾中風又有病，行動並不方便。

據了解，太平區新高路這處二層樓透天屋，凌晨3時許起火，消防人員據報趕往把火撲滅，並在二樓後側臥室床舖及地上發現兩名死者；臥室燒燬嚴重、一樓客廳家具亦有部分燒毀。

據了解，沈婦丈夫過世10多年，大女兒在外地工作，她和小兒子（24歲）同住。小兒子平日在火鍋店上夜班，火警發生後由警方通知回家，對母親的死悲痛不已，哭得很傷心。

據該戶鄰居林姓男子說，凌晨3時28分許他下樓抽菸，發現斜對面住戶裡有火光及濃煙冒出，趕緊打119電話報案；當時巷內很安靜，未發現有人員進出。

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