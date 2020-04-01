噪音點燃鄰居怒火 桃園住戶深夜拉扯釀死亡悲劇

桃園謝姓男子前天和曹姓鄰居因停車、噪音等問題起口角，雙方發生肢體衝突，結果曹突然臉色發白，整個人倒臥在地，鄰居經見他沒了呼吸心跳，叫喊都沒有意識，緊急通知消防送醫仍回天乏術；警方昨依殺人罪嫌將謝移送偵辦，檢方複訊後改依傷害致死諭知謝5萬元交保，並擇期解剖釐清死因。

警方初步調查，謝男（58歲）和曹男（46歲）彼此為鄰居關係，上月30日和晚上11點多，雙方在楊梅住家的地下室發生口角，2人發生激烈扭打，結果曹過突然倒地不起，鄰居見狀緊急打119報案，但送醫搶救仍宣告不治。

警方詢時，謝坦承和曹有肢體糾紛，當時見對方臉色突然發白、呼吸急促，後來就突然昏倒，自己也嚇到打電話叫救護車；據了解，謝在當地居住多年，和周圍住戶熟識，曹則是近年才搬來，過去就曾因居住問題和謝有過糾紛。

楊梅分局通知謝男到案，同步詢問發現的鄰居，以及死者妻子等相關人等，並赴現場採證，昨依殺人罪嫌將謝移送桃園地檢署，檢方複訊後認為，因曹死因仍待釐清，是否和謝互毆有直接關係仍不明，訊後依傷害致死罪嫌命曹5萬元交保。